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Depremden 42 gün sonra enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Depremden 42 gün sonra enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin 42'nci gününde Adıyaman'da bir bina enkazından bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7.7 büyüklüğündeki depremin 42'nci gününde Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Hocaömer Camii yakınlarında bulunan bir bina enkazı altında ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında bir erkek cesediyle karşılaşıldı.

Henüz kimliği belirlenemeyen ceset, bulunduğu yerden ekipler tarafından çıkarıldı.

Yapılan işlemlerin ardından cenaze aracına alınan ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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