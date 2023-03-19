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Fatih Altaylı'dan Mehmet Muş'un imzasıyla ilgili şok yorum! İlkokul 1 öğrencisi atar fırçayı hak ediyor

Fatih Altaylı'dan Mehmet Muş'un imzasıyla ilgili şok yorum! İlkokul 1 öğrencisi atar fırçayı hak ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasına kameralar karşısında kızmış ve Ne biçim imza o ya! İmzayı değiştir" demişti. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hak verip şunları yazdı: İlkokul 1. sınıf öğrencisine "İmza at bakalım" desen daha kişilikli bir imza atar, bu imza her türlü fırçayı hak ediyor

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmeyerek, "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir."  tepkisi göstermesine ilişkin olarak, Bu imza her türlü fırçayı hak ediyor, Bakan Muş şimdi muhtemelen oturmuş imza çalışıyor" yorumunu yaptı. İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

Bu imza her türlü fırçayı hak ediyor

- Devletin Bakanı, imzası yüzünden herkesin ve kameraların önünde "haşlanınca" ne yalan söyleyeyim garipsedim. Sonra imzayı gördüm. Başladım gülmeye. Bakan'ın amiri ne dese haklı.

- Gerçekten böyle bir imza olmaz. İlkokul 1. sınıf öğrencisine "İmza at bakalım" desen yemin ederim daha iyi, daha kimlikli, daha kişilikli bir imza atar. Bu imza her türlü fırçayı hak ediyor.

Erdoğan'a hiç bu kadar hak vermemiştim

- Bakan Muş şimdi muhtemelen oturmuş imza çalışıyor, hattatlara buldurduğu bir imzayı taklit edip kendi imzası haline getirmeye uğraşıyordur.

- Keşke birisi kendisine daha önce "Bu nasıl imza" dese imiş. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı.

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