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PKK'ya helikopteri Talabani'nin adamları satın almış! Barzani resmen açıkladı...

PKK'ya helikopteri Talabani'nin adamları satın almış! Barzani resmen açıkladı...

IRAK'ın kuzeyinde düşen ve içindeki üst düzey PKK'lılar ölen helikopterle ilgili Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'den flaş açıklama geldi. Barzani, Duhok kentinde düşen ve içerisinde terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bulunduğu helikopterin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi bir grup tarafından satın alındığını ifade etti.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok kentinde 15 Mart’ta düşen ve içerisinde terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bulunduğu helikopter ile ilgili açıklamalarda bulundu. Barzani, helikopter kazasıyla ilgili "bazı gizemli olayların" bulunduğunu söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı'nın KYB'si

Barzani, IKBY emniyet ve istihbarat birimleri verilerine göre helikopterin eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin kurucusu olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi bir grup tarafından satın alındığını belirterek, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG’ye helikopterin nasıl ulaştığını ve o bölgede ne işleri olduğuna dair bilgilerinin olmadığını kaydetti.

İzin almadan ne iş yapıyordu?

Söz konusu soru işaretlerini cevaplamak için daha detaylı incelemelere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Barzani, izin almadan o bölgede uçan helikopterin ne işi olduğunu öğrenmek için Irak hükümeti ve koalisyon güçlerinin birlikte iş birliği yapacaklarını söyledi.

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