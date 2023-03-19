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EYT'li bayram havasına erken geldi cebine 3 maaş birden girecek Erdoğan sıraladı

EYT'li bayram havasına erken geldi cebine 3 maaş birden girecek Erdoğan sıraladı

Milyonlarca vatandaşın sabırsızlıkla ve heyecanla beklediği EYT Meclis'ten geçti, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. EYT ile ilgili son haberler çok yakından takip edilirken EYT'liye müjde üstüne müjdeler geldi. Nisan ayında ilk EYT maaşını alacak emeklillere 2 bomba daha var. Emekli maaşın yanı sıra promosyon ve bayram ikramiyesi de cepte!

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EYT yasası çıktı milyonların beklediği sonunda oldu ve uygulama başladı. Yıllardır emeklilik hayali kuran prim gün sayısı dolduğu halde emekli olmak için yaşı bekleyen milyonlarca vatandaşın hayali gerçek oldu ve EYT yürürlüğe girdi. EYT'linin ilk maaş ödemesi ise nisan ayında yapılacak. İlk maaş heyecanı yaşayan EYT'lilere 2 bomba daha var.

Nisan ayında yılına göre ilk maaşını alacak olan EYT'liler ayrıca son 3 yıldır devlet tarafından emekliye ödenen bayram ikramiyesinden de yararlanacak. Dini bayramlar öncesi yani Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyesinden ilk kez EYT'liler de yararlanacak. Ayrıca maaş ve ikramiyenin dışında bankaların promosyon fırsatlarından yararlanacak olan EYT bayram gelmeden bayram neşeşini yaşayacak. 

EYT'li bayram ikramiyesi alacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde emekli olacak ve maaş almaya başlayacak kişiler, bayram ikramiyelerinden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyeleri her emekli birey tarafından alınan bir haktır.

Buna göre; Nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan EYT'liler 21 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde de ikramiyelerini alacak.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?


Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. 

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