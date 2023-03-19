Müjdesi Ramazan'dan erken geldi Akbank'a gitmeden 23.000 binlik kredi tık hesabınızda TC numaranızın son 4 hanesine bakın

Özellikle ay sonuna doğru maaşı biten birçok çalışan ödemelerinde zorluk yaşar. Ödemeleri aksatmamak için yeni formüller arayan vatandaşların imdadına bu kez Akbank yetişti. Akbank ihtiyacı olan herkese anında 23.000 lira veriyor. Üstelik çok düşük faizli. TC numarasının son 4 hanesine bakın. kimlik numaralarını ibraz etmeleri yeterli olaca

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Evet yavaş yavaş ay sonu geliyor, maaşlar deyim yerindeyse suyunu çekiyor. Birçok vatandaş şimdiden kara kara ay sonunu nasıl getireceğim siye düşünüyor. Tam da bu noktada size Akbank'tan harika bir haber var. Ay sonunu bir türlü getiremeyenler, iki yakasını bir araya bir türlü gelmeyenler bu habere dikkat! Akbank sizler için anında 23.000 liralık bir kredi paketi hazırladı. Üstelik anında ihtiyaç kredisinin geri ödemesi, faizleri de çok düşük. Bugün başvurursanız gün içinde 23 bin lira anında hesabınında olacak. Tabi bu krediyi almak için daha önce bankaların kara listelerine girmemeniz gerekiyor. Kredi almak isteyen vatandaşlar TC numaralarını verdiklerinde, TC numaraları üzerinde kısa bir inceleme yapılacak ve hepsinin kredi ve ödeme geçmişlerine bakılacak. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kimselere istedikleri kredi miktarı hemen tanımlanacak. Kredi notu 1200 altında olan kimselerin ise ne yazık ki başvurularına onay verilmeyecek. Bu kimselerin kredi alabilmesi için notlarını yükseltmeleri gerekecek.

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Kampanya Koşulları

Faiz oranlarının; kredi tutarı, kredi vadesi, müşteri risk skoru ve benzeri nedenlerle kişi özelinde değişebildiğini bilmenizi isteriz. Tabloda belirtilen örnek kredi bilgileri, en iyi risk skoruna sahip müşterilerimize sunulan faiz oranları ile oluşturulmuştur. Talep ettiğiniz vade ve tutara göre size özel sunulan faiz oranları hakkında şubelerimizden bilgi alabilirsiniz.

Avantajlı faiz oranıyla sunduğumuz kredi kampanyamız yalnızca hayat sigortası teminatlı ihtiyaç kredisi için geçerlidir. Bununla birlikte sigortasız kredilerimiz için şubelerimizden bilgi alabilir ve dilerseniz sigortasız kredi kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Kredi başvurusu ve kullanımını sadece şubelerimizden yapabileceğinizi bilmenizi isteriz.

Kredi masrafını içeren örnek ödeme planı ve yıllık maliyet oranını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Hayat sigortası prim tutarı; kredi tutarı, kredi vadesi, faiz oranı ve krediyi kullanacak olan kişinin yaşına göre değişiklik göstereceğinden toplam geri ödeme tutarına dahil edilmemiştir.

Erteleme dahil ihtiyaç kredilerinde azami vade; 50.000 TL ve altındaki tutarlarda 36 ay, 50.000 TL üzeri 100.000 TL ve altındaki tutarlarda 24 ay, 100.000 TL üzerindeki tutarlarda ise 12 aydır. Azami kredi vadesi belirlenirken, mevzuatta belirlenen sınırlamalar doğrultusunda müşterinin varsa mevcut kredilerinin bakiyesi de dikkate alınabileceğinden azami vadeler değişebilecektir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizinin tamamı tahsil edilir, normal taksit ödemeleri bir sonraki aydan itibaren başlar.

Kredi tahsis ücretinin, kredi tutarının binde 5’i kadar olduğunu, bu tutar üzerinden ayrıca %10 oranında BSMV tahsil edildiğini bildirmek isteriz.

Banka uygun görmediği kredi başvurularını reddetme ve gerekli görülmesi halinde ek bilgi/belge isteme, kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.