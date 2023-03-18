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Donald Trump: Salı günü tutuklanmayı bekliyorum

Donald Trump: Salı günü tutuklanmayı bekliyorum

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "Açık ara önde Cumhuriyetçi başkan adayı gelecek hafta tutuklanacak" dedi.

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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinden "devlete ait gizli belgeler" ele geçirilmişti. 17 Mart’ta Manhattan Bölge Mahkemesi, belgelerle ilgili avukatı Evan Corcoran'ı ifade vermeye çağırmıştı.

Trump'ın beklentisi

Trump, Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak gelecek hafta salı günü tutuklanmasını beklediğini ve bu nedenle protesto çağrısında bulunduğunu duyurdu.

"Eski ABD Başkanı gelecek hafta tutuklanacak"

Truth hesabından paylaşımda bulunan Trump, şöyle dedi:

Şimdi, yolsuz, son derece siyasi, suçları için yeni rekorlar kırmaya çalışan ve başındaki kişinin George Soros tarafından finanse edildiği Manhattan Bölgesi Başsavcılık ofisinden yapılan yasa dışı sızıntılar gösteriyor ki herhangi bir suç kanıtlanamayınca, eski ve tamamen çürütülmüş (birçok diğer savcının da çürüttüğü) masallar üzerinden, açık ara önde Cumhuriyetçi başkan adayı ve eski ABD Başkanı gelecek hafta salı günü tutuklanacak. Protesto edin, ülkemizi geri alın!

Trump, neden tutuklanmasını beklediği konusunda ayrıntı vermedi, ancak Amerikan medyasına konuşan avukat ekibi eski ABD liderinin iddianame beklentisi içinde olduğunu ve sonraki adımlara hazırlık yaptığını belirtti.

130 bin dolarlık ödeme

Diğer taraftan, New York savcılarının, eski Başkan Trump hakkında porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili bir dava açmaya yakın olduğu bildiriliyor.

Sus payı iddiası

Daniels’in, Trump'ın başkanlık yarışına girmeden önce onunla bir ilişkisi olduğu ve 2016 başkanlık seçimlerinden önce 130 bin dolarlık sus payı aldığı iddia edilmişti.

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