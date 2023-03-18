BIST 5.136
DOLAR 19,01
EURO 20,27
ALTIN 1.216,37
HABER /  DÜNYA

Rus siyasetçiden skandal ifadeler: Türkiye zor durumda İstanbul'u işgal edelim

Rus siyasetçiden skandal ifadeler: Türkiye zor durumda İstanbul'u işgal edelim

Ermeni asıllı Rus siyasetçi Semyon Bagdasarov, küstahça açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin deprem nedeniyle zor durumda olduğunu ve İstanbul'un işgal edilmesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Türkiye'ye yönelik sık sık yaptığı hadsiz açıklamalarla gündeme gelen Ermeni asıllı Rus siyasetçi Semyon Bagdasarov, yine skandal sözler sarf etti. Daha önce yaptığı konuşmalarda 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, Ermenilere Özellikle İmamoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu destekleme çağrısında bulunan Bagdasarov, şimdi de Türkiye'yi işgal etme çağrısında bulundu.

"Bize ait olanı geri alalım"

6 Şubat depremleri nedeniyle Türkiye'nin zor durumda olduğunu düşünen Semyon Bagdasarov, Rus yönetici ve askerlere çağrıda bulundu. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu fırsat olarak gösteren Rus vekil, küstahça sözler sarf ederek İstanbul’un “tarihi olarak Rusya’ya ait olduğunu” ve geri alınması gerektiğini iddia etti.

Rus propagandacı Vladimir Solovyov’un programında açıklamalarda bulunan Bagdasarov, “Türkiye şu an zor durumda, bunu kullanalım. Orta Asya’dan onu kovalım, Ukrayna’daki nüfusunu baltalayalım. Güney Kafkasya’dan kovalım. Türkiye’deki belirli güçleri kaldıralım ve tarihi olarak 'bize ait olanı' geri alalım. Konstantinopolis (İstanbul)! Ayasofya üzerine haç dikelim!” dedi. 

Kırım'ın işgalinin yıl dönümünde söyledi

Semyon Bagdasarov'un bu açıklamalarını yaptığı tarih ise dikkatlerden kaçmadı. Bagdasarov'un 18 Mart 2014 Kırım'ın işgalinin yıl dönümünde bu sözleri sarf etmesi Rus yetkililere bir mesaj olarak algılandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş - İstanbulspor maçı (CANLI YAYIN)
Beşiktaş - İstanbulspor maçı (CANLI YAYIN)
Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
Fenerbahçe kötü haberi duyurdu! Michy Batshuayi...
Fenerbahçe kötü haberi duyurdu! Michy Batshuayi...
2023 Bekçi alımı şartları değişti mi? Bekçi alımları 2023 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
2023 Bekçi alımı şartları değişti mi? Bekçi alımları 2023 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
Mansur Yavaş'ın 'Genel başkanlar vekil olsun' önerisine DEVA Partisi'nden cevap
Mansur Yavaş'ın 'Genel başkanlar vekil olsun' önerisine DEVA Partisi'nden cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Tahıl koridoru sözleşmesi uzadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Tahıl koridoru sözleşmesi uzadı
Beşiktaş İstanbulspor muhtemel 11'ler! Ghezzal geri dönüyor, gözler Aboubakar'da!
Beşiktaş İstanbulspor muhtemel 11'ler! Ghezzal geri dönüyor, gözler Aboubakar'da!
Fenerbahçe için kritik viraj! Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe için kritik viraj! Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
PKK'nın helikopterleriyle ilgili şoke eden yeni ayrıntılar çıktı Bafıl Talabani'nin yeni hedefi
PKK'nın helikopterleriyle ilgili şoke eden yeni ayrıntılar çıktı Bafıl Talabani'nin yeni hedefi
Alperen Şengün 'double double' yaptı Houston Rockets son saniyede kazandı
Alperen Şengün 'double double' yaptı Houston Rockets son saniyede kazandı
Messi'ye Madrid'in merkezinde bir daire aranıyor
Messi'ye Madrid'in merkezinde bir daire aranıyor
Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı! 'İçme suyu' uyarısı
Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı! 'İçme suyu' uyarısı