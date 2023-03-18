Mansur Yavaş'ın 'Genel başkanlar vekil olsun' önerisine DEVA Partisi'nden cevap

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, altı liderin milletvekili olması yönündeki teklifi ile ilgili, “Cumhurbaşkanı yardımcılığı altı liderin imzasıyla mutabakata bağlandı, herkesin mutabakata uygun hareket etmesi gerekir.” dedi.

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Yavaş’ın, Habertürk’te Fatih Altaylı’nın cumhurbaşkanı yardımcılığı ile ilgili sorusuna verdiği yanıt, yeni bir tartışma başlattı.

Geçiş Sürecinin Yol Haritası’nda genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarının açıklanmasına karşın Yavaş, genel başkanların milletvekili olması ve partilerinin başında bulunması gerektiğini ifade etti. Önerilerinin sadece kendisi ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönünde olduğunu kaydeden Yavaş, “Bunu Sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın" dedi.

Yavaş’ın sözleri ile ilgili henüz diğer partilerden herhangi bir tepki gelmezken DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, T24’ün sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusundaki kararın altı liderin mutabakatı ile alındığını hatırlatan Şahin, şunları söyledi:

“Müzakereyle karar verildi, yol haritasına işlendi”

“Parti liderlerinin milletvekili olması ile ilgili teklifi yapacak olan da yine parti liderleridir. Masaya ne getirilmişse o değerlendirilmiştir. İstişare, mutabakat ve müzakere ile cumhurbaşkanı adayı da belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ile ilgili konu da altı liderin imzasıyla mutabakata bağlanmıştır. Herkesin o mutabakata uygun hareket etmesi gerekir. Aksi taktirde imzaya aykırı hareket edilmiş olur ve bu da hiçbir liderden beklenemez. Eğer başka bir karar alınacaksa da yine o yer de altı liderin toplanacağı masadır. O masaya Sayın Mansur Yavaş’ın ismini bir lider getirmiştir ve o liderin talebi doğrultusunda müzakereyle karar verilmiştir, bu da yol haritasına işlenmiştir. Herkesin imzasının arkasında durma yükümlülüğü bulunmaktadır. Geçiş Sürecinin Yol Haritası’na dair farklı öneriler getirmek de yine sadece altı lidere mahsustur. Örneğin ben DEVA Partisi’nin Sözcüsü olarak o masaya öneride bulunamam. Sayın Yavaş’ın bir önerisi varsa Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden elbette ki masaya getirebilir.”