Deprem bölgesinde doğal göl paniği! Köyler boşaltıldı

KAHRAMANMARAŞ depremlerinde dağların birbirine kavuştuğu İslahiye'de oluşan doğal gölün su seviyesi yükselince çevresindeki 5 köy boşaltıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde İslahiye ilçesinin kırsalında iki dağ, kopan kaya ve toprak parçalarının dere yatağını doldurması sonucu birleşmiş ve doğal göl oluşmuştu.

Gaziantep ve çevresinde 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle doğal gölün su seviyesi yükselirken, ilçede alarma geçildi.

Göl çevresinde bulunan yaklaşık 5 köy boşaltılarak, köylüler ilçedeki askeriye ve sağlam yurt binalarına yerleştirildi.

Doğal gölette su seviyesi devam eden şiddetli sağanak ve dolunun ardından taşma noktasına ulaştı.