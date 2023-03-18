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Deprem bölgesinde doğal göl paniği! Köyler boşaltıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Deprem bölgesinde doğal göl paniği! Köyler boşaltıldı

 KAHRAMANMARAŞ depremlerinde dağların birbirine kavuştuğu İslahiye'de oluşan doğal gölün su seviyesi yükselince çevresindeki 5 köy boşaltıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde İslahiye ilçesinin kırsalında iki dağ, kopan kaya ve toprak parçalarının dere yatağını doldurması sonucu birleşmiş ve doğal göl oluşmuştu.

Gaziantep ve çevresinde 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle doğal gölün su seviyesi yükselirken, ilçede alarma geçildi.

Göl çevresinde bulunan yaklaşık 5 köy boşaltılarak, köylüler ilçedeki askeriye ve sağlam yurt binalarına yerleştirildi.

Doğal gölette su seviyesi devam eden şiddetli sağanak ve dolunun ardından taşma noktasına ulaştı.

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