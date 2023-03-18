BIST 5.136
DOLAR 19,01
EURO 20,27
ALTIN 1.216,37
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te şok cinayet! Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Fırat nehrinden çıkarıldı!

Gaziantep'te şok cinayet! Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Fırat nehrinden çıkarıldı!

GAZİANTEP'te bir haftadır kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'ın öldürüldükten sonra Fırat Nehri'ne atıldığı ortaya çıktı. Ömer Yılmaz'ın cesedi nehirden çıkarıldıktan sonra adli tıpta yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 1'i kadın 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Abone ol

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 11 Mart 2023 günü evinden ayrıldıktan sonra yakınları 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'dan bir daha haber alamadı. Yakınları, hiçbir izine rastlayamadıkları Ömer Yılmaz'ın bulunması için polis ekiplerine kayıp başvurusu yaptı. Yapılan başvurunun ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin yakınlarından birine gelen bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Önce öldürüldü, sonra Fırat Nehri'ne atıldı

Yapılan çalışma neticesinde İslim Y. isimli kadın şüpheli ile Ali .T. isimli bir başka şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ifadesinin ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin silahla öldürüldükten sonra Birecik ilçesi yakınlarında Fırat Nehri'ne atıldığı bilgisine ulaştı. Ömer Yılmaz'ın cansız bedeni, şüpheli şahısların ifadesinin ardından Fırat Nehri'nden gece saatlerinde çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Şok cinayette 'yasak aşk' iddiası

Öte yandan, olayın 'yasak aşk' nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin konu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fehmi Koru'nun Togg endişesi: Kaygılıyım sebeplerim var
Fehmi Koru'nun Togg endişesi: Kaygılıyım sebeplerim var
İstanbul'da yarın bu yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlara göz atın
İstanbul'da yarın bu yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlara göz atın
Hakan Fidan bombası! Erdoğan'ın listesinde kimler olacak?
Hakan Fidan bombası! Erdoğan'ın listesinde kimler olacak?
Ankara’da korkunç olay! Sarhoş TIR sürücüsü 7 aracı biçti
Ankara’da korkunç olay! Sarhoş TIR sürücüsü 7 aracı biçti
Cübbeli Ahmet Hoca 14 Mayıs seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
Cübbeli Ahmet Hoca 14 Mayıs seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay kararı sonrası İsveç basını çıldırdı
Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay kararı sonrası İsveç basını çıldırdı
Depremde ikiz kızlarını ve oğlunu kaybeden başhekim konuştu
Depremde ikiz kızlarını ve oğlunu kaybeden başhekim konuştu
Filiz Taçbaş kaç yaşında oyunculuktan el etek çektiren siyaset kararı
Filiz Taçbaş kaç yaşında oyunculuktan el etek çektiren siyaset kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fin gazeteciye ayakkabı hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fin gazeteciye ayakkabı hediye etti
Yeni deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Yeni deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Hurmanın fiyatı cep yakıyor! Kalitesine göre fiyatı değişiyor
Hurmanın fiyatı cep yakıyor! Kalitesine göre fiyatı değişiyor
Bakan Çavuşoğlu Mısır'da! 11 yıl aradan sonra ilk kritik temas
Bakan Çavuşoğlu Mısır'da! 11 yıl aradan sonra ilk kritik temas