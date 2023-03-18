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Fehmi Koru'nun Togg endişesi: Kaygılıyım sebeplerim var

Fehmi Koru'nun Togg endişesi: Kaygılıyım sebeplerim var

Fehmi Koru, 24 saatte 22 bin 150 sipariş alan Togg ile ilgili kaygılarını paylaştı. "Her yerde TOGG şarj cihazı var mı?" diye soran Koru, "Elektrik yüklü olmayan araç, tıpkı 60 küsur yıl öncenin ‘Devrim’ arabası gibi, yolda kalır." dedi.

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yıllardır beklenen otomobilini tanıttıktan sonra, şimdi de ön siparişler için başvuruları kabul etmeye başladı.

Fiyatı ve özellikleriyle büyük beğeni toplayan Togg, hem elektrikli hem de içten yanmalı sınıfındaki rakiplerine göre daha iyi konumda.

Yakın zamanda yollarda olması beklenen Togg için Fehmi Koru, şaşırtan bir yazı kaleme aldı. Kaygılarını dile getiren Koru, projenin aceleye getirildiği görüşünde.

"Umarım TOGG da tarihe Devrim gibi geçmez"

1960 yılındaki yerli ve milli "Devrim" otomobilini örnek veren Koru, sözü Togg'a getirerek yazısını böyle tamamladı:

"Oy kullanacak seçmenleri etkilesin diye bir an önce satışa sunulmak istenen TOGG elektrikli bir araç. Satın alanlar aldıkları TOGG’u sürebilmek için elektrik şarj cihazları kullanmak zorundalar. Elektrik yüklü olmayan araç, tıpkı 60 küsur yıl öncenin ‘Devrim’ arabası gibi, yolda kalır.

Her yerde TOGG şarj cihazı var mı?

Alanlar aldıkları aracı sürebilmek için istasyonlara şarj cihazlarının yaygın biçimde kurulmasını mı bekleyecekler?

Gazetelerin “Milyon verip aldılar, ama garajdan çıkaramıyorlar” manşetlerini görür gibiyim.

Endişem bu, umarım TOGG da tarihe Devrim gibi geçmez."

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