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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fin gazeteciye ayakkabı hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fin gazeteciye ayakkabı hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye ziyaretini takip eden Fin gazeteciye ayakkabı armağan etti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninde ayakkabısı ıslanan gazeteciye gören Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a gazeteciye ayakkabı hediye edilmesini söyledi.

Doğan'a, ayakkabı ölçülerinin alınıp alınmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'ye "Ayakkabıları getirtiyoruz, bunları yenilememiz lazım." dedi.

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