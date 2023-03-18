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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki artçı deprem uyarısı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki artçı deprem uyarısı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenmeyen TOKİ konutlarını örnek yapı olarak gösterdi. Moriwaki, artçıların bir seneye kadar devam edebileceğini belirtti.

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Uzman Moriwaki, depremler nedeniyle yıkılan veya zarar gören binalarda inceleme yapmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. 

TOKİ konutlarının örnek alınması gerektiğini dile getiren Moriwaki, "TOKİ kendi içinde kontrol yapıyor ve onun için de daha güvende. TOKİ bu durumda daha güvenli. Her yerde aynı sistem yapılabilirse daha iyi olacak." dedi.

"Artçılar bir seneye kadar devam edebilir"

Moriwaki, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçıların bir seneye kadar devam edebileceğini belirtti.

Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurgulayan Moriwaki, "Artık hasarlı olan binaya gitmemek lazım, kritikse inşaat mühendisine ya da mimara kontrol ettirmek gerekiyor. Hasar hiç yok, zemin iyi ise korkulacak bir şey yok demektir." ifadelerini kullandı.

"Yatak yanında su, düdük ve küçük çikolata olmalı"

Yaşam üçgeni yönteminin önemine değinen Moriwaki, "Kahramanmaraş ve 1999 depreminde insanlar uyuyordu deprem oldu diye kalktı sonra kaçmaya başladılar. Oradan çoğu insan kurtulabilirdi. Ama en kötüsü merdivende insanlar öldü. Depremde kaçmamak gerekiyor. Asansör ve merdiven kullanmayacağız. Yatak yanında su, düdük ve küçük çikolata olmalı." diye konuştu.

"Sallanmadan önce iyi hazırlan, depreme dayanıklı ol"

Japonya ve Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna dikkati çeken Moriwaki, "Artık biz bunu kabul etmek zorundayız. Sallanmadan önce iyi hazırlan, depreme dayanıklı ol." ifadesini kullandı.

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