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7 partiden oluşan Türkiye İttifakı destekleyeceği cumhurbaşkanı adayını açıkladı

7 partiden oluşan Türkiye İttifakı destekleyeceği cumhurbaşkanı adayını açıkladı

14 mayıs seçimleri öncesi adaylar peş peşe açıklanıyor. 7 partinin bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal olarak açıklandı.

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Cumhurbaşkanı adayları arasına bir isim daha katıldı. Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeniden Anavatan Partisi ve Yeni Yol Partisinin oluşturduğu "Türkiye İttifakı", ittifakın cumhurbaşkanı adayı için tanıtım toplantısı düzenledi.

Etkinlikte, ittifakı oluşturan partilerin genel başkanlarının katılımıyla Ahmet Özal'ın bağımsız cumhurbaşkanı adayı olmasını içeren Türkiye İttifakı protokolü imzalandı.

Ahmet Özal bağımsız aday olacak

Ahmet Özal, Türkiye İttifakı'nın genel başkanlarına kendisine güvendikleri ve aday gösterdikleri için teşekkür etti. Partisinden istifa ettiğini belirten Özal, cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılacağını söyledi.

"Büyük tecrübeler kazandım"

Özal, siyaseti erken yaşlardan itibaren yakından takip ettiğini kaydederek "Rahmetli babam sayesinde Türkiye'nin iç ve dış siyasi meselelerinde hep yanında oldum, büyük tecrübeler kazandım. Sonraki yıllarda da siyaseti, teknolojiyi ve dünyadaki değişimleri yakından takip ettim. Türkiye bu değişimlere süratle hazırlanmalıdır, kaybedecek vakit de yoktur." dedi.

Partisinden istifa ederek bağımsız aday olmasın ilişkin de Özal, şunları kaydetti:

"Eğer Meclisle cumhurbaşkanı arasında problemler yaşanırsa devlet kitlenir. Devletin karar alamaması, problemleri çözememesi halinde bunun faturasını 85 milyon öder. Buna kimsenin hakkı yok. Devletin tepesinde mutlaka karşılıklı anlaşarak, doğru yolu bularak, ortak karar alınması için bağımsız ve tarafsız cumhurbaşkanı şarttır. Bizim geçmişten gelen tecrübelerimiz de bunu gösterir."

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