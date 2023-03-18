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Anlaşmalar imzalandı! Savunma sanayisinde işbirliği yapılan ülke sayısı 84'e ulaştı

Anlaşmalar imzalandı! Savunma sanayisinde işbirliği yapılan ülke sayısı 84'e ulaştı

Türkiye, savunma sanayisindeki ihracat fırsatları ve tedarikte yaşanan sorunların çözümü için 84 ülkeyle "savunma sanayisi işbirliği anlaşması" imzaladı.

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AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, savunma sanayisinde sektörel yetkinliklerin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla birçok faaliyet yürütülüyor.

Bu amaç, uluslararası işbirliklerini güçlendirerek savunma sanayisi ihracatının artırılması ve bu alanda sürdürülebilirliği sağlamak üzere firmaların analiz edilerek gerekli desteklerin verilmesine yönelik hedefleri içeriyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, söz konusu hedeflere uygun olarak firmalarla Uluslararası İşbirliği Stratejik Planı kapsamında değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyor.

Sektörün ihracatını artırma çabalarında ise uluslararası fuarlar önemli bir yer tutuyor.

Türk savunma sanayisi, geçen yıl, çok sayıda firmayla ADAS/Filipinler, DİMDEX/Katar, DSA/Malezya, FIDAE/Şili, AAD/Güney Afrika, MSPO/Polonya ADEX/Azerbaycan, IndoDefence/Endonezya, IDEAS/Pakistan fuarlarına "milli katılım" sağladı.

Geçen yıl ayrıca Romanya, Letonya, Brezilya, Benin, Senegal, Nijerya, Nijer, Uganda, Tanzanya, Azerbaycan, Endonezya, Rusya, Pakistan ve Portekiz ile "savunma sanayisi işbirliği toplantısı" gerçekleştirildi.

Türkiye, 2022 yılında Brezilya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'yle de "savunma sanayisi işbirliği anlaşması" imzaladı.

Savunma sanayisinde işbirliği anlaşması yapılan ülke sayısı 84'e ulaşırken, Türkiye, aralarında ABD, Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, İngiltere, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çin, Filipinler, Finlandiya, Gabon, Güney Kore, Irak, İsrail, Kamerun, Katar, Kolombiya, Kuveyt, Macaristan, Moğolistan, Mısır, Nijerya, Norveç, Polonya, Ruanda, Rusya, Suriye, Şili, Tunus, Ürdün ve Venezuela'nın bulunduğu ülkelerle savunma sanayisi işbirliği anlaşmalarına imza attı.

Bu anlaşmalar, tarafların güvenlik kuruluşlarının ihtiyacı olan her türlü savunma sanayisi ürünü ve hizmetinin doğrudan tedariki, geliştirilmesi, üretilmesi, üçüncü taraflara satılması, envanterde bulunan sistem ve platformların bakım, idame, modernizasyonları, teknoloji transferi, eğitim, bilgi ve belge alışverişi gibi konuları kapsıyor.

Anlaşma yapılan ülkelerle yılda bir "savunma sanayisi işbirliği toplantıları" gerçekleştiriliyor. Bu toplantılarda belirlenen işbirliği konularında ülkelerin sahip olduğu imkanlar doğrultusunda çözümler üretiliyor.

Savunma sanayisinde hayata geçirilen işbirlikleriyle sektördeki ihracatın artırılmasına ve savunma tedarikinde işbirliği yapılan ülkeler nezdinde yaşanan sorunların çözülmesine yönelik adımlar atılıyor.

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