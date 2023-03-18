Bakan Çavuşoğlu Mısır'da! 11 yıl aradan sonra ilk kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti.

Kahire Havalimanı'na inen Bakan Çavuşoğlu'nu, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

Çavuşoğlu, temasları kapsamında mevkidaşı Şukri ile baş başa görüştü. Görüşme sonrası Çavuşoğlu önemli açıklamalar yaptı ve şunları kaydetti:

-Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu. Bugün görüşmelerimizde birçok konuda Mısır ile çok fazla görüş ayrılığımız olmadığını gördük.

-Bundan sonraki süreçte daha yakın iş birliği içerisinde çalışacağız. İkili ilişkileri her alanda geliştirmemiz lazım. Bağlarımızı koparmamak için elimizden geleni yapacağız.

- Diplomatik ilişkiler en kısa zamanda üst düzeye çıkacak.

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.Çavuşoğlu, Kahire Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek.

Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.

Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

Çavuşoğlu heyetlerarası görüşmeye katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile heyetlerarası görüşmeye katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı binasında mevkidaşı Shoukry gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katıldı. Görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak yeniden açılmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

Görüşmelerin ardından Çavuşoğlu ve Shoukry ortak basın toplantısı düzenleyecek.