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Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay kararı sonrası İsveç basını çıldırdı

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay kararı sonrası İsveç basını çıldırdı

Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdiklerini ve TBMM'deki sürecin başlatıldığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, gündeme damgasını vurdu. Finlandiya ve İsveç basını kararı "son dakika" koduyla servis etti. İsveç'in önde gelen gazetesi Aftonbladet, 'İsveç ve Finlandiya ilişkileri NATO tarafından tehdit altında' başlığını attı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik." dedi.

İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin yürümesinde ülkenin terörle mücadelede atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, dünya manşetlerinde yankı uyandırdı.

Finlandiya'nın önemli yayın kuruluşlarından olan Helsingin Sanomat, Türkiye'nin NATO onayını manşetten duyurdu. Helsingin Sanomat, Başkan Erdoğan'ın sözlerine ayrıntılı olarak yer verdiği haberinde "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın yollarını ayırdı" ifadelerini kullandı.

Haberde, İsveç'in teröristlerin iadesinde adım atmayışının, Türkiye'nin kararında etkili olduğu vurgulandı.

Ilta-Sanomat gazetesi, Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nun sözlerini manşetten duyurdu. Finlandiya'nın sürecinin başlatıldığının vurgulandığı haberde "İyi hissettiriyor" başlığı yer aldı. Ilta-Sanomat, Türkiye'nin İsveç'in gerekli şartları yerine getirmediği sürece onay vermemekte kararlı olduğunun da altını çizdi.

"Finlandiya'ya evet İsveç'e hayır"

Finlandiya kararı, İsveç basınında da büyük yankı uyandırdı. SVT Nyheter gazetesi, Finlandiya'nın üyelik sürecinin başlatılmasını "Erdoğan'dan yeşil ışık" sözleriyle duyurdu. Gazetede, başkan Erdoğan'ın İsveç'e yönelik sarfettiği "Teröristlere kucak açtınız" sözlerine de vurgu yapıldı.

Sydsvenskan gazetesi Başkan Erdoğan'ın konuşmasını manşete taşıyan bir diğer kaynak oldu. "Finlandiya'ya evet İsveç'e hayır" başlığını kullanan gazete, Erdoğan'ın "Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermeyen bir ülkeye tabii ki evet diyemeyiz" sözlerine dikkat çekti.

İsveç basınında skandal sözler

İsveç basınına geldiğimizde ise eleştirel yaklaşımlar hakimdi. Ülkenin en önemli gazetesi olan Aftonbladet, Finlandiya'nı NATO'ya girişini eleştirdi. Bu durumun iki ülkenin ilişkilerine zarar vereceği iddia edilen haberde 'İsveç ve Finlandiya ilişkileri NATO tarafından tehdit altında' başlığı atıldı.

'Şartları karşılayamadı'

Dagens Nyheter gazetesi tarafından yapılan haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekli şartları karşılayan Finlandiya'ya için evet dediği yazıldı ve 'Finlandiya için yeşil ışık, İsveç şartları karşılayamadı' ifadesi kullanıldı.

Reuters haber ajansının son dakika koduyla geçtiği ve dünya çapında sayısız medya kuruluşuna servis ettiği haberde ise "Türkiye Finlandiya'nın sürecine onay verse de İsveç hala beklemek zorunda" ifadelerini kullandı. Başka Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verilirken, İsveç'in teröristlerin iadesini reddinin bu sonucu doğurduğuna da dikkat çekildi.

"İsveç'i küçümsüyor"

Başkan Erdoğan'ın NATO kararı, ABD medyasında da oldukça dikkat çekti. Washington Post gazetesi, Türkiye'nin şartlarını karşılayamayan İsveç'in bir kez daha veto yemesini "Türkiye NATO üyeliği için Finlandiya'yı destekliyor, İsveç'i küçümsüyor" sözleriyle duyurdu.

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