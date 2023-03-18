Yeni görüntüler arşivden çıktı! Çanakkale Zaferinden özel kareler
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18 Mart 1915 yılındaki Çanakkale Zaferi dünyanın tarihini değiştirirken, 108. yıl dönümünde arşivden yeni fotoğraflar çıktı. Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı ordusu ve düşman birliklerin de yer aldığı görüntülerin bir çoğu daha önce gün yüzüne çıkmamıştı. İşte tarihi Çanakkale Zaferi'ni anlatan fotoğraflar...
Bugün 18 Mart 1915 Çanakkele Zaferi'nin yıldönümü...
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AA'nın arşivinden özel fotoğraflar savaşın hangi şartlarda kazanıldığını gözler önüne seriyor.
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