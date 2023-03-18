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Filiz Taçbaş kaç yaşında oyunculuktan el etek çektiren siyaset kararı

Filiz Taçbaş kaç yaşında oyunculuktan el etek çektiren siyaset kararı

Türk sinemasının önemli isimlerden biri olan oyuncu Filiz Taçbaş şimdi de siyasete atıldı. CHP'den İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvurdu. Mahallenin Muhtarları ve Arka Sokaklar gibi dizilerde boy gösteren başarılı ismin hayatı yeniden merak edildi. 59 yaşında olan Filiz Taçbaş aslen izmirli ve bir dönem Cahit Yavuz ile evli kaldı.

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Türkiye 14 Mayıs'taki seçime kilitlenmişken ünlü bir isim da vekillik için aday adaylığı başvurusunda bulundu.Türk televizyonlarının önemli isimlerinden biri olan oyuncu Filiz Taçbaş oyuncululuktan elini eteğini çekti mi sorusunu akıllara getirecek bir hamle geldi. Filiz Taçbaş siyasete atıldığını duyurdu. 59 yaşındaki Filiz Taçbaş İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı. Bu gelişmenin ardından Filiz Taçbaş'ın hayatı yeniden merak konusu oldu. Peki kimdir Filiz Taçbaş kısaca tanıyalım. Mahallenin Muhtarları dizisi ile büyük sükse yapan Filiz Taçbaş Kanal D'ni kült dizisi Arka Sokaklarda da uzun Rıza Baba'nın eşi olarak rol aldı. Özel hayatında ise Filiz Taçbaş bir evlilik yaptı ve 2011 yılında Cahit Yavuz'dan ayrıldı. Bir tane de oğlu var. 

'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Behiye' karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan Filiz Taçbaş, siyasete atılmaya karar verdi.

Ünlü oyuncu, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptığını duyurdu.

Taçbaş, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bir olabileceğimiz, tüm sorunların altından tek yumruk olarak kalkabileceğimiz... Vatanıma ve milletime yoldaş olacağım bir göreve adım atıyorum. CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yoluma devam edeceğim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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