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Cübbeli Ahmet Hoca 14 Mayıs seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca 14 Mayıs seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak anılan Ahmet Mahmut Ünlü, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerde hangi ittifaka oy vereceğini açıkladı. Ünlü, “Kimin duruşu milliyse, dış güçlerle bağlantısı yoksa ona rey vereceğim." dedi.

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Cübbeli Ahmet Hoca” olarak anılan Ahmet Mahmut Ünlü, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı.

Parti veya ittifak ismi telaffuz etmeyen Cübbeli Ahmet, “Kimin duruşu milliyse, dış güçlerle bağlantısı yoksa ona rey vereceğim. Özel bir parti de telaffuz etmeme lüzum kalmadı.” dedi.

OdaTV'den Can Özçelik'e konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, “ABD kimden rahatsız, Avrupa Birliği kimden rahatsız, PKK/PYD kimden rahatsız biz buradan gideriz.” dedi. 

Cübbeli Ahmet, “FETÖ kimden rahatsızsa onlara rey vereceğim. Bunların hepsi alenen ortada. Kimin duruşu milliyse, dış güçlerle bağlantısı yoksa ona rey vereceğim. Zaten ittifaklar oluştu artık. Özel bir parti de telaffuz etmeme lüzum kalmadı.” şeklinde konuştu.

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