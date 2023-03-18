Hakan Fidan bombası! Erdoğan'ın listesinde kimler olacak?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube hesabından yaptığı yayında, AK Parti'nin yerel seçimler için önemli açıklamalarda bulundu.

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14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler için hazırlıklar son hızıyla devam ederken, ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube hesabından yaptığı canlı yayında, bir arkadaşının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminden ziyade yerel seçimler için çalışmalarını sürdürdüğü yönünde bilgi aldığını söyledi.

Kabinede sürpriz isimlerin olacağına dikkat çekilirken Hadi Özışık, Hakan Fidan ile ilgili de oldukça net konuştu.