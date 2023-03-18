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Ankara’da korkunç olay! Sarhoş TIR sürücüsü 7 aracı biçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara’da korkunç olay! Sarhoş TIR sürücüsü 7 aracı biçti

ANKARA’da alkollü olduğu iddia edilen tır sürücüsü park halindeki 7 otomobile çarptı. Feci kazada bir kişi yaralandı.

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Kaza, dün akşam 17.00 sıralarında Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsünün alkolün etkisinde olması sebebiyle kontrolünü kaybettiği tır park halindeki 7 otomobile çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olaydan sonra kaçan tır sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. 

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