Selin vurduğu otoparktaki 252 aracın haline bakın! Saatler sonra çıkarıldı
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Şanlıurfa'da, 15 Mart'ta yaşanan selde suyla dolan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta bulunan 252 araç dışarı çıkarıldı.
Selin etkili olduğu noktalardan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta su ve çamurun önemli bölümü tahliye edildi.Otoparkta bulunan 252 araç 30 saat süren çalışmanın ardından dışarıya taşındı.
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Araçlar, işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi. İşte araçların son hali...
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