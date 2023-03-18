'Putin'in beyni' deniyor Aleksandr Dugin'den 14 Mayıs seçimleri ve Erdoğan analizi: 'Yeşil Atatürk'

Rus siyaset bilimci ve filozof Aleksandr Dugin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçaroğlu'nun aksine vatansever Kemalizm'e yakın durduğunu belirterek, Bazı çevreler Erdoğan'dan 'yeşil Atatürk', yani Türk hükümdarı, İslami eğilimleri olan ulusal lider olarak bahsediyor." dedi.

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Rusya'da "Putin'in beyni' olarak nitelendirilen ve Avrasyacılığın önde gelen isimlerinden birisi olan Aleksandr Dugin, 14 Mayıs seçimlerini Çargrat televizyonuna değerlendirdi.

2016’dan bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağımsızlığın önceliğini açıkça ilan ederek, Batı hegemonyasını eleştirerek ve çok kutuplu bir dünya projesini savunduğunu söyledi.

Dugin, "Erdoğan, vatansever Kemalizm’e ve kısmen Avrasyacılığa yakın pozisyonları benimsedi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu liberal olarak tanımlayan Dugin, Kılıçdaroğlu'nun aksine Ergenekon davasında baskı altında olan ulusalcıların Erdoğan'ın yanında yer alarak tam destek verdiğini belirtti.

"Yeşil Atatürk"

Bu kesimlerin eski kinlerini unutarak Erdoğan'ın yanında olduğunu söyleyen Dugin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı çevreler Erdoğan'dan 'yeşil Atatürk', yani Türk hükümdarı, İslami eğilimleri olan ulusal lider olarak bahsediyor. Çoğunlukla her rütbeden subaydan oluşan bu son derece etkili grubun Türkiye'deki siyasi yüzü, karizmatik lider Doğu Perinçek tarafından yönetilen sol görüşlü Vatan Partisi'dir. Seçim açısından bakıldığında, parti hiçbir şekilde temsilci değildi, ancak önemi başka bir yerde yatmaktadır: Türkiye'nin en güncel jeopolitik analizinin merkezi, çok kutuplu bir duruşa sahip Avrasyacı bir ideolojik parti ve Türk egemenliğinin gerçek bir entelektüel merkezidir.

Vatan Partisi 'ittifaka dahil edilsin' çağrısı

Vatan, Aydınlık ve Teori gazeteleri, Ulusal televizyon kanalı, sayısız blog ve internet sitesi bu oluşumu en önemli koz haline getirmektedir. Vatan'ın Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore ile tarihsel olarak güçlü bağları da dikkate alınmalıdır. Şu anda Batı'ya karşı oynayan Erdoğan için bu küreselleşme karşıtı, çok kutuplu kulüp vektörü belirleyici olabilir.

Vatan Partisi'nin koalisyona dahil edilmesi halinde, Erdoğan Batı yönünde de ellerini çözebilecektir.

Çok kutuplu dünyanın ana kutuplarıyla ve özellikle de modern Türk siyasetinin ve ekonomisinin ve dolayısıyla Erdoğan'ın kaderinin büyük ölçüde bağlı olduğu Rusya ile bağlantı güvenli bir şekilde sağlanacaktır.