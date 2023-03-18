Diyanet 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatındaki açık pozisyonlar için 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak.

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Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, din hizmetleri uzmanları görevde yükselme sınavına, eğitim görevlileri ise yazılı ve sözlü sınava göre alınacak.

Din hizmetleri uzmanlığı sınavına 24-28 Nisan arasında, eğitim görevliliği sınavına ise 24 Mart'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuruda bulunulacak.

Yazılı ve sözlü sınavlar, Ankara'da gerçekleştirilecek.