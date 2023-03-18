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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de! "Türkiye küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de! "Türkiye küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir diyen Erdoğan, "Deprem ve sel ile sarsıldığımız sarsıldığımız bu günlerde yeniden Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıldönümü törenleri için Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesine helikopterle geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesinde askeri törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende açıklamalarda bulundu:

Bir kez daha aziz şehitlerimizin manevi huzurlarındayız. Vatanımızın bekası uğrunda toprağa düşen tüm yiğitlere Allah'tan rahmet diliyorum. 

Çanakkale'yi milletimizin bu topraklarda var olmak için verdiği en zorlu, en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyoruz. Çanakkale Kurtuluş Savaşımızın adete provası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mucizesidir. Bir milletin küllerinden yeniden doğduğu gündür. 108 sene önce burada yazılan büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz.

"Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var"

Deprem felaketi nedeniyle yüreklerimizin yandığı bu dönemde Çanakkale ruhuna yeniden ihtiyacımız var. Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhu ile sarabiliriz. Sefeberlik ruhunun zedelenmesine izin vermeyiz.

Milletimizin depremin ilk andan itibaren ortaya koyduğu birlik ve beraberlik duygusu bu anlamda bize umut aşılıyor.

En büyük gücümüz olan bu seferberlik ruhunun zedelenmeden en kısa sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız.

Hiçbir vatandaşımız çaresiz bırakmayacağız. Birliğimize beraberliğimize halel getirmeyelim. Rabbim ülkemizi her türlü beladan korusun.

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