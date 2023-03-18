Beşiktaş İstanbulspor muhtemel 11'ler! Ghezzal geri dönüyor, gözler Aboubakar'da!

Vodafone Park'ta İstanbulspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlıktan geri dönerken gözler siyah-beyazlılarda 3.dönemini geçiren ve son 2 maçı boş geçmeyen yıldız golcü Aboubakar'da olacak. Zorlu mücadelesi iki takımın muhtemel 11'leri merak konusu olurken taraftar maç ile ilgili son dakika gelişmelerini internette araştırmaya devam ediyor. İşte Beşiktaş İstanbulspor muhtemel 11'leri ve detaylar haberimizde...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 26.haftasında sahasında ligde kötü günler geçiren ve düşme hattından kurtulmak isteyen İstanbulspor' u konuk ediyor. İki takımdan oldukça kritik bir öneme sahip olan mücadele öncesi taraftarlar ve futbol severler Beşiktaş İstanbulspor maçı ile ilgili bilgileri araştırmaya devam ediyor.

Beşiktaş İstanbulspor maçı muhtemel 11'leri merak konusu olurken siyah-beyazlılarda sakatlıktan dönen Rachid Ghezzal'ın teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak öte yandan gözler yine yıldız golcü Aboubakar'da olacak. İşte Beşiktaş İstanbulspor maçına dair derlediğimiz bilgiler haberimizde....

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar hanesine 3 puan daha yazdırmak için mücadele edecek. Lig’in ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç 2-2'lik skorla bitmişti. 44.kez karşı karşıya gelecek iki takımın mücalesinde siyah-beyazlıların 29’a 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'de 48. randevu

Beşiktaş ile İstanbulspor bugünde kadar Süper Lig'de 47 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 29 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 4 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki ekip arasındaki 14 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş’ın 77 golüne, İstanbulspor 31 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maç 2-2’lik skorla bitmişti.

Beşiktaş’ta 2, İstanbulspor’da 6 oyuncu sınırda

Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular İstanbulspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig’in 27. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Öte yandan konuk ekipte de Okan Erdoğan, sarı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş'a karşı görev alamayacak. Bunun yanında David Jensen, Onur Ergün, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Muhammer Sarıkaya ve Valon Ethemi de İstanbulspor'daki sarı kart sınırında bulunan futbolcular.

Kartal bu sezon evinde tek maç kaybetti

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de iç sahada 12 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlup oldu. Kartal, söz konusu mücadelelerde Kayserispor, Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Ankaragücü’nü yenerken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e ise 1-0 kaybederek bu sezon Vodafone Park’taki tek mağlubiyetini aldı.

Öte yandan Beşiktaş, söz konusu maçlarda 23 kez rakip fileleri havalandırıp, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

Rachid Ghezzal geri dönüyor

Siyah-Beyazlılar’da İstanbulspor maçı öncesindeeksik vecezalı futbolcu bulunmuyor. Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 6 maçta oynayabilen Rachid Ghezzal, teknik direktör Şenol Güneş’in şans vermesi halindeformasına kavuşacak. Son oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında dizine aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen Tayyip Talha Sanuç’un da bugün sahada olması bekleniyor.

Gözler Aboubakar'da

Beşiktaş'ta 3. dönemini geçiren ve muhteşem bir başlangıç yaparak hucüm hattında takımının gol yükünü çeken Aboubakar 2 gol atarak önemli katkıta bulunmuştu. İleri uçta oldukça etkili olan yıldız golcünün İstanbulspor maçında sahaya ilk 11'de çıkması beklenirken, gözler yine onun üzerinde olacak.

Beşiktaş İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - İstanbulspor maçı 18 Mart 2023 Cumartesi günü (yarın) saat 19:00'da başlayacak. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Ayrınca zorlu mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş - İstanbulspor muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Onur, Talha, Colley, Masuaku, Ghezzal, Salih, Amir, Gedson, Cenk, Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Duhan Aksu, Mehmet, Duhaney, Okan, Rroca, Mahamadou, Muammer, Lokilo, Ethemi, Eze