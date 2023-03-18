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Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı! 'İçme suyu' uyarısı

Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı! 'İçme suyu' uyarısı

Depremlerin ardından selin vurduğu Şanlıurfa ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandığını duyurdu. Bakan Koca, şebeke suyunun bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişli olduğunu, yeni bir açıklamaya kadar içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti.

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Depremlerin ardından son olarak sel felaketini yaşayan Şanlıurfa'daki şebeke suyu ile ilgili açıklama yapıldı. Bakan Koca, Şanlıurfa'ya şebeke suyunun verilmeye başlandığını belirtirken 'içme suyu' uyarısı da yaptı. İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandığını ancak yeni bir açıklamaya kadar şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır"

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