BIST 5.136
DOLAR 19,01
EURO 20,27
ALTIN 1.216,37
HABER /  DÜNYA

YouTube Trump'ın hesabını iki yıl sonra tekrar açtı

YouTube Trump'ın hesabını iki yıl sonra tekrar açtı

Sosyal paylaşım platformu YouTube, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabıyla ilgili aldığı yasak kararını kaldırdığını açıkladı.

Abone ol

Platformun YouTubeInsider isimli Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren Donald J. Trump kanalı artık kısıtlı değil ve yeni içerik yükleyebilir." denilerek 2 yılın ardından Trump'ın yasağının sonlandırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Bu kanal, tıpkı YouTube'daki diğer tüm kanallar gibi politikalarımıza tabi olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'nün gizli kuryeleri deşifre oldu: Yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi
FETÖ'nün gizli kuryeleri deşifre oldu: Yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi
Kasımpaşa Ümraniyespor'a takıldı kaleci Orkun devleşti
Kasımpaşa Ümraniyespor'a takıldı kaleci Orkun devleşti
Deprem bölgesinde doğal göl paniği! Köyler boşaltıldı
Deprem bölgesinde doğal göl paniği! Köyler boşaltıldı
'Putin'in beyni' deniyor Aleksandr Dugin'den 14 Mayıs seçimleri ve Erdoğan analizi: 'Yeşil Atatürk'
'Putin'in beyni' deniyor Aleksandr Dugin'den 14 Mayıs seçimleri ve Erdoğan analizi: 'Yeşil Atatürk'
Diyanet 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak
Diyanet 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de! "Türkiye küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de! "Türkiye küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir"
Savunma sanayisi göz kamaştırdı işbirliği yapılan ülke sayısı 84'e ulaştı
Savunma sanayisi göz kamaştırdı işbirliği yapılan ülke sayısı 84'e ulaştı
Kahramanmaraş'taki fayın asırlar önceki depremle aynı yerden kırıldığı tespit edildi
Kahramanmaraş'taki fayın asırlar önceki depremle aynı yerden kırıldığı tespit edildi
Gaziantep'te şok cinayet! Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Fırat nehrinden çıkarıldı!
Gaziantep'te şok cinayet! Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Fırat nehrinden çıkarıldı!
Fehmi Koru'nun Togg endişesi: Kaygılıyım sebeplerim var
Fehmi Koru'nun Togg endişesi: Kaygılıyım sebeplerim var
İstanbul'da yarın bu yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlara göz atın
İstanbul'da yarın bu yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlara göz atın
Hakan Fidan bombası! Erdoğan'ın listesinde kimler olacak?
Hakan Fidan bombası! Erdoğan'ın listesinde kimler olacak?