Fenerbahçe için kritik viraj! Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 26.haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Lider Galatasaray'ın dün akşam oynanan maçta Konyaspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından aradaki puan farkını 6'ya düşürme fırsatı yakalayan sarı-lacivertliler zorlu mücadeleden 3 puan alarak şampiyonluk umutlarını diri tutmak istiyor. Maça saatler kala futbol severler Fenerbahçe Alanyaspor maçı ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 yenildiği maçın rövanşında evinde Sevilla'yı evinde 1-0 yenmesine rağmen son 16 turunda elenenen Fenerbahçe'de lige odaklanmış durumda. Süper Lig'in 26.haftasında evinde Alanyaspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın bu hafta Konyaspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrılmasının ardından aradaki puan farkını 6'ya düşürmenin peşinde.

Zorlu mücadelesi öncesi Fenerbahçe Alayaspor maçının detayları araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe Alayaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Alayaspor maçı öncesi derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile 14. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertlilerin 7'e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürüyor. Alanyaspor ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile aldığı 28 puanla 11. sırada bulunuyor.

Ligde 14. randevu

Alanyaspor, Süper Lig’e yükseldiği 2016 yılından itibaren karşılaştığı Fenerbahçe ile 14. kez mücadele edecek. Geride kalan 13 maçta sarı-lacivertliler 7 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler de 3 kez üstünlük sağlayabildi. 3 müsabaka ise berabere sona erdi. Kanarya’nın 28 golüne, Akdeniz temsilcisi 14 golle yanıt verdi. Bu sezon ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 5-0’lık skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe’de 4 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres, sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Lincoln Henrique ve Sevilla maçında sakatlanan Michy Batshuayi ile Kayserispor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Attila Szalai, forma giyemeyecek.

7 futbolcu sınırda

Fenerbahçe’de 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda 27. hafta Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 11 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 23 puan topladı. Rakip filelere 23 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 10 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 5 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Geçtiğimiz sezon Alanya’da oynanan maçta Fenerbahçe, rakibini 5-2’lik skorla yendi.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak mücadele 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1 ekranından yayımlanacak.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı muhtemel 11

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi 4 eksik bulunurken, yıldız golcü Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Sevilla ile oynan maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti. Sedyeyle gözyaşları içinde sahadan ayrılan Batshuayi'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü. Yaşanan şok sakatlığın ardından Belçikalı ismin Alanyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Sevilla karşısında etkili bir oyun ortaya koyan genç yetenek Arda Güler'in Alanyaspor maçına sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Samet, Oosterwolde, Arao, Arda, Crespo, Rossi, Valencia, King