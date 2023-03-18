PKK'nın helikopterleriyle ilgili şoke eden yeni ayrıntılar çıktı Bafıl Talabani'nin yeni hedefi

Irak’ın kuzeyinde PKK teröristlerini taşıyan bir helikopterin düşmesiyle ilgili yeni gelişmeleri aktaran yazar Çetiner Çetin, PKK'ya helikopterleri satan Celal Talabani'nin oğlu Bafıl Talabani'nin, İran ve ABD'nin rızasını alarak Süleymaniye-Kerkük- Musul’un bir kısmı ve Suriye’de YPG’nin elindeki bölgeleri birleştirip yeni bir özerk bölge oluşturma hazırlığında olduğunu yazdı.

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Irak’ın kuzeyinde PKK teröristlerini taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu üst düzey 7 terörist yönetici öldü. Kazayla birlikte, helikopterin örgütün eline nasıl geçtiği gündeme bomba gibi düştü.

Fransa, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK mensuplarını taşıyan Fransız Airbus şirketi üretimi helikopterin kime ait olduğuna yönelik soruyu yanıtsız bıraktı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde düşen ve teröristleri taşıdığı belirtilen helikoptere ilişkin, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır." dedi.

ABD'nin finanse etmesiyle helikopterler Talabani'den PKK'ya satılıyor

Olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. HaberTürk yazarı Çetiner Çetin, bugünkü yazısında bomba detayları paylaştı:

"Iraklı kaynağım ile yaptığım görüşmede, düşen helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğunu ve DAEŞ ile mücadele kapsamında önce eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin oğlu Bafıl Talabani tarafından satın alındığı, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin terörle mücadele biriminin bir süre kullandığı ve daha sonra, PKK’nın allayıp pulladığı ABD’nin finanse ettiği SDG’ye satıldığını öğrendim.

Suriye'de ABD üslerinde saklanıyor

Eurocopter AS350 tipi helikopterlerin alçak irtifa uçuş yapabildiği için radarlara yakalanmadığını belirten kaynağım, ABD’lilerinde hava sahasını denetlemelerinden dolayı durumdan ilk andan itibaren haberdar olduğunu, ancak Türkiye’yi PKK’nın helikopter sahip olduğuna dair bilgilendirilmediğini söyledi. Kaynağım şaşırtıcı bir bilgi daha paylaştı: Bu helikopterden daha küçük 9 adet helikopterin daha verilmiş olduğunu aktardı. “Peki bunları nasıl saklıyorlar?” diye sorduğumda, “Suriye’de ABD üstlerinde” dedi.

İkinci helikopter ile nasıl çarpıştı?

İlginç bir bilgi daha: Helikopterin düştüğü yerde ABD’lilere ait bir petrol sahası var ve şirketin şantiye çalışmaları devam ediyor. Helikopterin bu şantiyeye iniş yapıp havalandıktan sonra arkadan gelen ikinci helikopter ile çarpışması aklımda soru işaretleri bıraktı… Zira bu ikinci helikopter de yine örgüte ait.

Terör örgütünün kendi iç hesaplaşması olduğundan şüphe etmedim diyemem çünkü PKK’nın iki merkezi, yani Kandil ve Kobani, iki farklı güç merkezini temsil ediyor: İran ve ABD. YPG’yi DEAŞ ile mücadelenin sözde başarılı partneri olarak lanse eden Amerika ile örgütün stratejik aklını temsil eden İran arasındaki mücadele illa ki örgüt yönetim kadrosuna da yansıyor.

Mazlum Kobani'nin ablasının oğlu

Gelelim PKK’lıların paraşüt ve helikopter eğitimini nasıl aldığına. Evet, satışı yapan eğitimini de veriyor. Helikopterde ölen teröristlerden Şirvan Kobani, örgütün Suriye kolunun lideri Mazlum Kobani’nin ablasının oğlu. Fehmi Abdo’nun torunu…

Eğitim esnasında fotoğraf bile çektirmişler

Helikopterler 15 ay önce teslim edilmiş. Pilot eğitimleri ise 2020’de başlamış. Eğitimlere ABD’li komutanlar da katılmış. Ama en ilginç olanı Celal Talabani’nin oğlu Bafıl Talabani’nin de zaman zaman eğitimlere katılmış olması. Öyle ki Bafıl Talabani ve Şirvan Kobani eğitim esnasında fotoğraf bile çektirmişler… Dün sabah, ABD ve birçok ülkenin misyon temsilcisini Süleymaniye’ye davet eden Bafıl Talabani, üstünde YPG’nin sözde terörle mücadele ekibinin kıyafeti ve YAT logosu ile özellikle görüntü verdi.

Bafıl Talabani'nin planı

Bafıl Talabani, ABD ve İran’ı aynı masaya oturtmadan, iki tarafın da rızasını alarak, Duhok- Erbil’i Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bölgesine bırakıp, Süleymaniye-Kerkük- Musul’un bir kısmı ve Suriye’de YPG’nin elindeki bölgeleri birleştirip yeni bir özerk bölge oluşturma hazırlığında.

Bafıl Talabani, PKK ile bir olup bölgede kontrol sağlama derdinde, oyunun bu yönünü görelim…