Messi'ye Madrid'in merkezinde bir daire aranıyor

Atletico Madrid forması giyen Arjantinli yıldız Rodrigo De Paul, sözleşmesi sezon sonu bitecek Lionel Messi için "Buraya gelmeli ona Madrid'in merkezinde bir daire arıyoruz." ifadelerini kullandı

Abone ol

PSG ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Lionel Messi'nin geleceği merak edilirken Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı Rodrigo De Paul, dünyaca ünlü yıldıza tavsiyede bulundu.

Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı De Paul, dünyaca ünlü yıldızın İspanya'ya dönmesini istiyor. Atletico Madrid forması giyen De Paul, 35 yaşındaki yıldızın Madrid ekibine transfer olmasını tavsiye etti.

El Larguero'ya açıklamalarda bulunan Rodrigo De Paul, Arjantinli yıldızın geleceği hakkında, "Messi buraya gelmeli. Correa'ya 10 numaralı formayı Messi'ye vermesini söylüyoruz. Ayrıca ona Madrid'in merkezinde bir daire arıyoruz." ifadeleri kullandı.