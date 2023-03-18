BIST 5.136
DOLAR 19,01
EURO 20,27
ALTIN 1.216,37
HABER /  SPOR

Messi'ye Madrid'in merkezinde bir daire aranıyor

Messi'ye Madrid'in merkezinde bir daire aranıyor

Atletico Madrid forması giyen Arjantinli yıldız Rodrigo De Paul, sözleşmesi sezon sonu bitecek Lionel Messi için "Buraya gelmeli ona Madrid'in merkezinde bir daire arıyoruz." ifadelerini kullandı

Abone ol

PSG ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Lionel Messi'nin geleceği merak edilirken Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı Rodrigo De Paul, dünyaca ünlü yıldıza tavsiyede bulundu.

Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı De Paul, dünyaca ünlü yıldızın İspanya'ya dönmesini istiyor. Atletico Madrid forması giyen De Paul, 35 yaşındaki yıldızın Madrid ekibine transfer olmasını tavsiye etti.

El Larguero'ya açıklamalarda bulunan Rodrigo De Paul, Arjantinli yıldızın geleceği hakkında, "Messi buraya gelmeli. Correa'ya 10 numaralı formayı Messi'ye vermesini söylüyoruz. Ayrıca ona Madrid'in merkezinde bir daire arıyoruz." ifadeleri kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı! 'İçme suyu' uyarısı
Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı! 'İçme suyu' uyarısı
YouTube Trump'ın hesabını iki yıl sonra tekrar açtı
YouTube Trump'ın hesabını iki yıl sonra tekrar açtı
FETÖ'nün gizli kuryeleri deşifre oldu: Yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi
FETÖ'nün gizli kuryeleri deşifre oldu: Yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi
Kasımpaşa Ümraniyespor'a takıldı kaleci Orkun devleşti
Kasımpaşa Ümraniyespor'a takıldı kaleci Orkun devleşti
Deprem bölgesinde doğal göl paniği! Köyler boşaltıldı
Deprem bölgesinde doğal göl paniği! Köyler boşaltıldı
'Putin'in beyni' deniyor Aleksandr Dugin'den 14 Mayıs seçimleri ve Erdoğan analizi: 'Yeşil Atatürk'
'Putin'in beyni' deniyor Aleksandr Dugin'den 14 Mayıs seçimleri ve Erdoğan analizi: 'Yeşil Atatürk'
Diyanet 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak
Diyanet 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de! "Türkiye küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de! "Türkiye küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir"
Savunma sanayisi göz kamaştırdı işbirliği yapılan ülke sayısı 84'e ulaştı
Savunma sanayisi göz kamaştırdı işbirliği yapılan ülke sayısı 84'e ulaştı
Kahramanmaraş'taki fayın asırlar önceki depremle aynı yerden kırıldığı tespit edildi
Kahramanmaraş'taki fayın asırlar önceki depremle aynı yerden kırıldığı tespit edildi
Gaziantep'te şok cinayet! Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Fırat nehrinden çıkarıldı!
Gaziantep'te şok cinayet! Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Fırat nehrinden çıkarıldı!
Fehmi Koru'nun Togg endişesi: Kaygılıyım sebeplerim var
Fehmi Koru'nun Togg endişesi: Kaygılıyım sebeplerim var