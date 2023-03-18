Kasımpaşa Ümraniyespor'a takıldı kaleci Orkun devleşti

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'de ligin alt tarafını yakından ilgilendiren mücadelede Ümraniyespor, Kasımpaşa deplasmanından bir puan almayı başardı.

Kasımpaşa, Ümraniyespor kalesinde etkili pozisyonlar üretirken kaleci Orkun kalesinde kurtarışlarıyla takımına 1 puan kazandırdı. İşte mücadelenin ayrıntıları...

2. dakikada Fall’ın sol kanattan yaptığı ortada Gholizadeh’in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top uzak kale direğin dibinden auta gitti.

4. dakikada Mounir’in pasında sağ tarafta topla buluşan Fabiano’nun ceza sahası içine girip sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

29. dakikada Gholizadeh’in derinlemesine verdiği pasta Fall’ın ceza sahası içinde rakibini geçtikten sonra sağ ayağı ile yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 1-0

40. dakikada Ümraniyespor atağında ceza sahası içinde Epureanu, Eysseric’in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını işaret etti.

41. dakikada penaltıda topun başına geçen Mrsic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Günay’ın solundan ağlara gitti. 1-1

45+1. dakikada Eysseric'in ceza yayı hemen önünden kullandığı serbest vuruşta top, sağ kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

50. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Fall, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.

59. dakikada Mounir’in sol taraftan kullandığı kornerde Yasin Özcan’ın kale önünden yaptığı kafa vuruşu sonrası savunmaya da çarpan meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

70. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Geraldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak,

sağ kale direğin yanından dışarıya çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Mehmet Kısal xx, Samet Çavuş xx

Kasımpaşa: Günay Güvenç xx, Fabiano xx, Donk xx, Djilobodji xx, Yasin Özcan xx, Eysseric xx (Ali Sühan Demirel dk. 88 ?), Malsa x (Aytaç Kara dk. 73 x), Hadjradinovic xx, Gholizadeh xx, Mounir xx (Ahmet Emin Engin dk. 80 ?), Fall xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Tarkan Serbest, Gökhan Gül, Mustafa Eskihellaç, Berat Kalkan, Hadergjonaj

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Popov xx, Glumac xx, Epureanu xx, Onur Atasayar xx, Mrsic xx (Serkan Göksu dk. 73 x), Oğuz Gürbulak xx (Kayode dk. 87 ?), Avounou xx (Onur Ayık dk. 61 x), Geraldo xx (Sackey dk. 87 ?), Gheorghe x (Kartal Kayra Yılmaz dk. 61 x), Umut Nayir xx

Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Mustafa Eser, Fatih Şanlıtürk, Sekidika

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Fall (dk. 29) (Kasımpaşa) Mrsic (dk. 41) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Eysseric (Kasımpaşa) Serkan Göksu (Ümraniyespor)