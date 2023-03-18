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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Tahıl koridoru sözleşmesi uzadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Tahıl koridoru sözleşmesi uzadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan Karadeniz tahıl koridoru ile ilgili 19 Mart'ta bitecek anlaşmanın süresinin uzatıldığını açıkladı.

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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü törenleri çerçevesinde yeniden inşa edilen Seddülbahir Kalesi'nin açılışı ve Gelibolu Eceabat yolunun açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi.

Erdoğan şunları söyledi: "Birleşmiş Milletler ile birlikte Temmuz ayında imzalanmasını sağladığımız Karadeniz tahıl koridoru ile ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Rusya ve Ukrayna’nın esir takaslarıyla birlikte savaştan sonra en önemli uzlaşma konusu olan anlaşmanın süresi bugün itibariyle bitiyor. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart‘ta bitecek anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık. Bugüne kadar 800 gemi, 25 milyon ton tahılın dünya piyasalarını sağlayan bu anlaşma küresel gıda tedarikinin istikrarı bakımından hayati öneme sahiptir. Anlaşmanın bir kez daha uzatılması konusunda gayretlerini esirgemeyen Rusya ve Ukrayna tarafları ile BM Genel Sekreteri’ne teşekkür ediyorum"

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