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Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandı

Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe yaptığı son dakika açıklamasında Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, 24 yaşındaki genç kalecisi Altay Bayındır'ın sözleşmesini 4 yıl daha uzattığını duyurdu.

Altay Bayındır, Fenerbahçe'ye 2019 yazında Ankaragücü'nden transfer olmuştu. Bu sezon 36 maçta sarı-lacivertli formayı terleten başarılı eldiven, 13 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır.

A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir.

Altay Bayındırımızın, Fenerbahçemizin 1 Numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz.

Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır'a, Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz."

Son dönemde performansı yükselişte

Sezon boyunca kötü performansı nedeniyle eleştirilen Altay, son dönemde ise eski günlerine dönüşün sinyalini vermişti.

Kalesinde özgüvenli olan başarılı file bekçisi taraftarın da yeniden gönlünü kazanmaya başlamıştı.

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