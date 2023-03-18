BIST 5.136
DOLAR 19,01
EURO 20,27
ALTIN 1.216,37
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe kötü haberi duyurdu! Michy Batshuayi...

Fenerbahçe kötü haberi duyurdu! Michy Batshuayi...

Fenerbahçe, Sevilla maçında sakatlanan Michy Batshuayi'nin sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Abone ol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan rövanş karşılaşmasında sakatlanan Michy Batshuayi'nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Michy Batshuayi’nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Sevilla maçında sakatlandı

Sevilla ile oynanan rövanş karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi yaşadığı sakatlığın ardından 16. dakikada kenara gelmiş ve yerini Joshua King'e bırakmıştı.

1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

Belçikalı golcünün yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 25 maçta süre alan Batshuayi, 15 gol ve 1 asist kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
2023 Bekçi alımı şartları değişti mi? Bekçi alımları 2023 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
2023 Bekçi alımı şartları değişti mi? Bekçi alımları 2023 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
Mansur Yavaş'ın 'Genel başkanlar vekil olsun' önerisine DEVA Partisi'nden cevap
Mansur Yavaş'ın 'Genel başkanlar vekil olsun' önerisine DEVA Partisi'nden cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Tahıl koridoru sözleşmesi uzadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Tahıl koridoru sözleşmesi uzadı
Beşiktaş İstanbulspor muhtemel 11'ler! Ghezzal geri dönüyor, gözler Aboubakar'da!
Beşiktaş İstanbulspor muhtemel 11'ler! Ghezzal geri dönüyor, gözler Aboubakar'da!
Fenerbahçe için kritik viraj! Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe için kritik viraj! Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
PKK'nın helikopterleriyle ilgili şoke eden yeni ayrıntılar çıktı Bafıl Talabani'nin yeni hedefi
PKK'nın helikopterleriyle ilgili şoke eden yeni ayrıntılar çıktı Bafıl Talabani'nin yeni hedefi
Alperen Şengün 'double double' yaptı Houston Rockets son saniyede kazandı
Alperen Şengün 'double double' yaptı Houston Rockets son saniyede kazandı
Messi'ye Madrid'in merkezinde bir daire aranıyor
Messi'ye Madrid'in merkezinde bir daire aranıyor
Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı! 'İçme suyu' uyarısı
Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı! 'İçme suyu' uyarısı
YouTube Trump'ın hesabını iki yıl sonra tekrar açtı
YouTube Trump'ın hesabını iki yıl sonra tekrar açtı
FETÖ'nün gizli kuryeleri deşifre oldu: Yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi
FETÖ'nün gizli kuryeleri deşifre oldu: Yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi
Kasımpaşa Ümraniyespor'a takıldı kaleci Orkun devleşti
Kasımpaşa Ümraniyespor'a takıldı kaleci Orkun devleşti