Fenerbahçe kötü haberi duyurdu! Michy Batshuayi...
Fenerbahçe, Sevilla maçında sakatlanan Michy Batshuayi'nin sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edildiğini açıkladı.Abone ol
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan rövanş karşılaşmasında sakatlanan Michy Batshuayi'nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı.
Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Michy Batshuayi’nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.
Sevilla maçında sakatlandı
Sevilla ile oynanan rövanş karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi yaşadığı sakatlığın ardından 16. dakikada kenara gelmiş ve yerini Joshua King'e bırakmıştı.
1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor
Belçikalı golcünün yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 25 maçta süre alan Batshuayi, 15 gol ve 1 asist kaydetti.