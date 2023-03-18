Beşiktaş - İstanbulspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de 26. hafta maçında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.Abone ol
Süper Lig'in 26. hafta maçında Beşiktaş, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ 1-0 İSTANBULSPOR (CANLI SKOR)
Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Beşiktaş - İstanbulspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Omar, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon, Mehmet, Tuhan, Lojsah, Ba, Muammer, Lokilo, Ethemi, Eze