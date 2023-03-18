BIST 5.136
DOLAR 19,01
EURO 20,27
ALTIN 1.216,37
HABER /  DÜNYA

BM'den tahıl koridoru için Türkiye'ye teşekkür

BM'den tahıl koridoru için Türkiye'ye teşekkür

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin 120 gün uzatılması üzerine girişime diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye’ye teşekkür etti.

Abone ol

Dujarric, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün daha uzatılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Dujarric, "22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi uzatıldı. Girişim, belirlenen Ukrayna limanlarından tahıl ve ilgili gıda maddeleri ile amonyak gibi gübrelerin güvenli sevkiyatını sağlamayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın, ilk iki dönemde 25 milyon metrik ton tahıl ve gıda maddesinin 45 ülkeye taşınarak küresel gıda fiyatlarını düşürmeye ve piyasaları stabilize etmeye yardımcı olduğunu kaydeden Dujarric, "Karadeniz Tahıl Girişimi'ne diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye hükümetine teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, Rus gıda ürünlerinin ve gübrelerinin dünya piyasalarına tanıtılmasını teşvik etmeye yönelik Mutabakat Zaptı ile birlikte anlaşmanın özellikle gelişmekte olan ülkeler için küresel gıda güvenliği için kritik öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

Sözcü, açıklamasında, "Her iki anlaşmaya da güçlü bir şekilde bağlı kalmaya devam ediyoruz ve tüm tarafları bunları tam olarak uygulamak için çaba sarf etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

​​​​​​​Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma, bugün sona eriyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depremlerde can kaybı yükseldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depremlerde can kaybı yükseldi
Rus siyasetçiden skandal ifadeler: Türkiye zor durumda İstanbul'u işgal edelim
Rus siyasetçiden skandal ifadeler: Türkiye zor durumda İstanbul'u işgal edelim
Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti
Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti
Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
Fenerbahçe kötü haberi duyurdu! Michy Batshuayi...
Fenerbahçe kötü haberi duyurdu! Michy Batshuayi...
2023 Bekçi alımı şartları değişti mi? Bekçi alımları 2023 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
2023 Bekçi alımı şartları değişti mi? Bekçi alımları 2023 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
Mansur Yavaş'ın 'Genel başkanlar vekil olsun' önerisine DEVA Partisi'nden cevap
Mansur Yavaş'ın 'Genel başkanlar vekil olsun' önerisine DEVA Partisi'nden cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Tahıl koridoru sözleşmesi uzadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Tahıl koridoru sözleşmesi uzadı
Beşiktaş İstanbulspor muhtemel 11'ler! Ghezzal geri dönüyor, gözler Aboubakar'da!
Beşiktaş İstanbulspor muhtemel 11'ler! Ghezzal geri dönüyor, gözler Aboubakar'da!
Fenerbahçe için kritik viraj! Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe için kritik viraj! Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
PKK'nın helikopterleriyle ilgili şoke eden yeni ayrıntılar çıktı Bafıl Talabani'nin yeni hedefi
PKK'nın helikopterleriyle ilgili şoke eden yeni ayrıntılar çıktı Bafıl Talabani'nin yeni hedefi
Alperen Şengün 'double double' yaptı Houston Rockets son saniyede kazandı
Alperen Şengün 'double double' yaptı Houston Rockets son saniyede kazandı