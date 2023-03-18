Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depremlerde can kaybı yükseldi

AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Fuat Oktay, Şanlıurfa ile ilgili "Dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak." dedi.

Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirasının AFAD hesaplarına yatırıldığını da söyledi.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Selde 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 vatandaşımızı arama çalışması devam ediyor. Adıyaman'da elektrik sorunu yoktur. Adıyaman'da da birkaç abone dışında sorun yoktur. Şanlıurfa merkez şebeke suyu arıtma tesisine su sağlayan Atatürk Barajı su alma tünelindeki sorunlar giderilmiştir. Dün gece saat 22:02 itibariyle şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite olarak devreye alınmış ve merkez ilçelerin su verilmeye verilmeye başlanmış olup yine abonelerin yaklaşık yüzde 50'sine de su ulaşmıştır. Bu gece itibariyle de bu bölgenin tamamına ulaşmış olacaktır.

Can kaybı yükseldi

Depremlerde 6 bin 807'si yabancı uyruklu 49 bin 589 kişi hayatını kaybetti.

Depremden etkilenen illerimize AFAD tarafından 22 milyar TL, bugüne kadar 328 milyon 330 bin TL olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından yine toplam 31 milyar lira ödenek gönderilmiştir. Türkiye tek yürek kampanyasına taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin TL'si bağışçılarımız tarafından AFAD hesaplarına yatırılmıştır. Gönderilen ödenekler, illere gönderdiğimiz ödenekler ve toplam toplanan yardımlar afet bölgemizin yeniden ayağa kalkması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kamu kurumlarımızın planlamaları dikkate alınarak değerlendirilmekte ve kullanılmaktadır. Halihazırda önceliğimiz barınma, beslenme ve şehirleri yeniden ayağa kaldırma çalışmalarıdır, faaliyetleridir. Asrın felaketinde vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır ve konteynır kurulumları aralıksız sürmektedir. Şu ana kadar 354 çadır kenti alanlar oluşturulmuştur, bireysel talepleriyle birlikte yine 480 bin çadır kurulumu tamamlanmıştır. Kurulan çadırlarda 1 milyon 921 bin vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde de 245 konteynır kent alanı ve toplam yine 108 bin 155 konteynır kurulumu planlanmıştır. Şu ana kadar da 25 bin konteynır kurulumu tamamlanmıştır.

"345 bin 97 depremzede ikametgah değişimi yaptı"

Kurulan konteynırlar da toplam 96 bin 444 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Daha önce ifade ettiğimiz gibi çadır kent ve konteynır kentlerdeki her bir konteynır ve çadır, ikametgah olarak belirlenmiş ve tescil edilmiştir. Bunun anlamı şu aslında. Bir seçim sürecine girmiş durumdayız. Yüksek Seçim kurulunun belirlediği takvim çerçevesinde biz burada bir taraftan her bir vatandaşımızın anayasal hakkını yasalardaki hakkını kullanmasını arzu ediyoruz. Ama şunu da özellikle ifade etmek istiyorum, Depremzede vatandaşlarımızın oy kullanmak için başka bir yere ikametlerini aldıklarında herhangi bir hak kaybı olmayacaktır. Dolayısıyla herhangi bir tereddüde gerek yok. Çok rahatlıkla bulundukları yere ikametgahlarının alabilirler. Depremzede vatandaşlarımız oy kullanma haklarında oylarını da o ikametgâhta kullanabilirler. Şu ana kadar da ikametgah değişimi yapan 345 bin 097 vatandaşımız var. Toplam 2 milyon 343 bin vatandaşımıza barınma hizmeti sunmaktayız. Deprem bölgesinde depremin yaşandığı ilk günden itibaren yine ısıtıcı yatak vb gibi lojistik ihtiyaçların dağıtımına devam ediliyor. Ayrıca kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla da günde 2 buçuk milyon kişiye 3 öğün sıcak Yemek verilmektedir.