BIST 5.136
DOLAR 19,01
EURO 20,27
ALTIN 1.216,37
HABER /  GÜNCEL

ANKA 3 İnsansız Savaş Uçağından yeni kare!

ANKA 3 İnsansız Savaş Uçağından yeni kare!

TUSAŞ genel müdürü Temel Kotil ANKA 3 İnsansız Savaş Uçağının pistten son görüntüsünü paylaşarak müjdeyi duyurdu: ANKA 3 ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

Abone ol

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 Muharip Savaş Uçağı (MİUS)’nun son görüntüsü paylaşıldı.

Kotil paylaşımında "Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anka-3'ün özellikleri

V formundaki hava aracının, herhangi bir yatay ve dikey stabilizeye sahip olmadığı görülüyor. İç silah istasyonları bulunan ANKA-3 İnsansız Savaş Uçakları, iç ve dış silah istasyonlarına sahip olacak. ANKA-3, bir adet turbofan jet motorundan güç alacak.

TUSAŞ’ın İnsansız Savaş Uçağı, yaklaşık 7 tonluk bir azami kalkış ağırlığına sahip olacak. Gelecek yılın ilk yarısı içerisinde görücüye çıkması planlanan insansız savaş uçağı, ANKA’dan elde edilen tecrübeler ışığında geliştiriliyor.

Halihazırda üretim hattında olduğu öğrenilen uçak, ağırlıklı olarak hava-yer görevleri için geliştiriliyor. Bu doğrultuda, derin taarruz (deep-strike) ve düşman hava savunmasının imhası/bastırılması (DEAD/SEAD) misyonları uçağın ana taarruz kabiliyetlerinden olacak.

ANKA-1 projesi kapsamında geliştirilen ANKA MALE İHA, halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca şu ana kadar 3’ten fazla ülkeye de ihracatı gerçekleştirildi. ANKA-2 Projesi kapsamında geliştirilen AKSUNGUR İHA ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca 2 ülkeye de ihracatı gerçekleştirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan boyunca kırmızı etteki ürünlerin fiyatları sabitlenecek
Ramazan boyunca kırmızı etteki ürünlerin fiyatları sabitlenecek
BM'den tahıl koridoru için Türkiye'ye teşekkür
BM'den tahıl koridoru için Türkiye'ye teşekkür
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depremlerde can kaybı yükseldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depremlerde can kaybı yükseldi
Rus siyasetçiden skandal ifadeler: Türkiye zor durumda İstanbul'u işgal edelim
Rus siyasetçiden skandal ifadeler: Türkiye zor durumda İstanbul'u işgal edelim
Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti
Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti
Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
Fenerbahçe kötü haberi duyurdu! Michy Batshuayi...
Fenerbahçe kötü haberi duyurdu! Michy Batshuayi...
2023 Bekçi alımı şartları değişti mi? Bekçi alımları 2023 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
2023 Bekçi alımı şartları değişti mi? Bekçi alımları 2023 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
Mansur Yavaş'ın 'Genel başkanlar vekil olsun' önerisine DEVA Partisi'nden cevap
Mansur Yavaş'ın 'Genel başkanlar vekil olsun' önerisine DEVA Partisi'nden cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Tahıl koridoru sözleşmesi uzadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Tahıl koridoru sözleşmesi uzadı
Beşiktaş İstanbulspor muhtemel 11'ler! Ghezzal geri dönüyor, gözler Aboubakar'da!
Beşiktaş İstanbulspor muhtemel 11'ler! Ghezzal geri dönüyor, gözler Aboubakar'da!
Fenerbahçe için kritik viraj! Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe için kritik viraj! Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?