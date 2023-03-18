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Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem oldu

Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem oldu

Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem oldu. Yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı belirtildi.

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12’de 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.

Tsunami tehdidi yok

BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı belirtildi.

Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği kaydedilirken, yaralı veya ölü bilgisi paylaşılmadı.

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