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Şenol Güneş: 12 oyuncu bizimle olmayacak

Şenol Güneş: 12 oyuncu bizimle olmayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Milli arada kaleciler hariç 12 oyuncu bizimle olmayacak." dedi.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Attığımız zaman da gol geldi"

"Çok şut atmamız gerekiyordu ancak az şut attık. Redmond'ın da topa vurma özelliği var. Aboubakar'ın, Cenk'in... Bizim takımın şut atması gerekirken atmadık. Attığımız zaman da gol geldi."

"Rakibin kendine güveni var"

"İyi taraf, 3 puan almaktı. Ne olursa olsun 3 puanı hak ettik. Rakibin kendine güveni var. İyi pas yapıyor. Çabuk oynuyor. Son 3 haftada bunu iyi yapmışlardı. Kötü takım değiller. Biz Sivas'a kaybettik, İstanbulspor 3 tane attı."

"Milli arada kaleciler hariç 12 oyuncu bizimle olmayacak"

"Milli arada kaleciler hariç 12 oyuncu bizimle olmayacak. Ana iskeleti teşkil ediyorlar. Bir de gelişleri geç tarih. Bazı giden oyuncularımız çarşamba oynayacak. Gelişleri perşembe-cumayı bulacak. Özellikle derbi maçının o döneme rastlaması iyi olmadı."

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