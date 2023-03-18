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Meral Akşener: Muharrem İnce'nin Millet İttifakı’nda yer almasını isterim

Meral Akşener: Muharrem İnce'nin Millet İttifakı’nda yer almasını isterim

Muharrem İnce'nin adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muharrem İnce'yi Millet İttifakı'nda görmek isterim temennisinde bulundu.

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14 Mayıs'ta Türk halkı 13'üncü Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek. Muhalefette 6'lı masa, büyük kavgaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde uzlaştı.

Bu kararın ardından CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce de adaylığını ilan etti.

Muhalefette oylar bölünür korkusu

İnce'nin adaylığının ardından ise muhalefette oylar bölünür korkusu tavan yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener TV100'de yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu programa katıldı.

Akşener'den İnce çıkışı

Muhalefetin tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen Meral Akşener'den ise programda dikkat çekici bir çıkış geldi.

"Sayın İnce'nin aday olma hakkı vardır"

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşan Meral Akşener, "Sayın İnce'nin aday olma hakkı vardır" dedi.

"Millet İttifakı'nda görmek isterim"

Muharrem İnce'yi Millet İttifakı'nda görmek istediğini belirten Akşener, "İttifak  genişleyecekse onun yer almasını isterim" ifadelerini kullandı:

"Hainlikle suçlayanları esefle kınıyorum"

Meral Akşener'in Muharrem İnce'ye yönelik yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Sayın İnce ile biz 2018'de Millet İttifakı'nın Temel Bey ile 3 adaylığını yaptık. Dedik ki ikinci tura kalanı diğerleri destekleyecek. Ben sayın İnce ile bir taraftan rakibiz, bir taraftan da saygılı bir şekilde kampanya yaptık.

Sayın İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olma hakkı vardır. Millet İttifakı genişleyecekse onun yer almasını isterim. Benim bu konu hakkında bir şey söyleme hakkım yok.

Sayın İnce'nin bu hakkı kullanıyor olmasının hainlikle suçlanmasının esefle karşıladığımı söylemek isterim. İnce'nin duruşuna saygı duyularak bir yan yana gelişin sağlanması gerekiyor.

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