Depremden sonra kaybolan 3 yaşındaki çocuk 40 gün sonra bulundu!

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yıktığı Hatay’da Abdulmumin İbrahim (3), enkazdan sağ çıktı. Ambulansa bindirildi. Ailesi çocuğa bir daha ulaşamadı. Depremin 41. gününde İbrahim’in İstanbul’da olduğu öğrenildi.

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Hatay'da enkazdan sağ çıkartıldıktan sonra kaybolan 3 yaşındaki Abdulmumin İbrahim, yaklaşık 40 gün sonra İstanbul’da bulundu. Yeğeninin depremin üçüncü günü enkazdan çıkarıldığını anlatan Abdulmumin’in amcası Bilal İbrahim, “Antakya’daydık. Göçükten çıktık ve 3 yaşındaki yeğenimi bir süre sonra çıkardık. Çocuğun hiçbir şeyi yoktu konuşuyordu" dedi.

Mersin'e götürüldü, kaybettik

Ambulans çağırıp hastaneye gittiklerini anlatan Bilal İbrahim, "Hastanede bakıldı ki bir şey yok. Sonra çocuk ambulansa bindirilerek Mersin Yeni Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ambulans şoförü yer olmadığı için beni bindirmedi. Ertesi gün hastaneye gittim bulamadım. Öyle bir çocuğun olmadığını söylediler. Nereye gittiğini sorduğumda ‘Bilmiyoruz’ dediler” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bir hastanede ortaya çıktı

Mersin ve çevre illerdeki hastanelerde yeğenini bulamadığını belirten İbrahim, bir arkadaşının Abdulmumin’in İstanbul’da bir hastanede olduğunu haber verdiğini, günler sonra yeğenini bulduğunu anlattı.