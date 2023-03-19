BIST 5.136
DOLAR 19,01
EURO 20,27
ALTIN 1.216,37
HABER /  GÜNCEL

Depremden sonra kaybolan 3 yaşındaki çocuk 40 gün sonra bulundu!

Depremden sonra kaybolan 3 yaşındaki çocuk 40 gün sonra bulundu!

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yıktığı Hatay’da Abdulmumin İbrahim (3), enkazdan sağ çıktı. Ambulansa bindirildi. Ailesi çocuğa bir daha ulaşamadı. Depremin 41. gününde İbrahim’in İstanbul’da olduğu öğrenildi.

Abone ol

Hatay'da enkazdan sağ çıkartıldıktan sonra kaybolan 3 yaşındaki Abdulmumin İbrahim, yaklaşık 40 gün sonra İstanbul’da bulundu. Yeğeninin depremin üçüncü günü enkazdan çıkarıldığını anlatan Abdulmumin’in amcası Bilal İbrahim, “Antakya’daydık. Göçükten çıktık ve 3 yaşındaki yeğenimi bir süre sonra çıkardık. Çocuğun hiçbir şeyi yoktu konuşuyordu" dedi.

Mersin'e götürüldü, kaybettik

Ambulans çağırıp hastaneye gittiklerini anlatan Bilal İbrahim, "Hastanede bakıldı ki bir şey yok. Sonra çocuk ambulansa bindirilerek Mersin Yeni Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ambulans şoförü yer olmadığı için beni bindirmedi. Ertesi gün hastaneye gittim bulamadım. Öyle bir çocuğun olmadığını söylediler. Nereye gittiğini sorduğumda ‘Bilmiyoruz’ dediler” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bir hastanede ortaya çıktı

Mersin ve çevre illerdeki hastanelerde yeğenini bulamadığını belirten İbrahim, bir arkadaşının Abdulmumin’in İstanbul’da bir hastanede olduğunu haber verdiğini, günler sonra yeğenini bulduğunu anlattı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener ve arkasındaki güçler 'pişman' oldu! Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu rahatsız
Meral Akşener ve arkasındaki güçler 'pişman' oldu! Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu rahatsız
İşte AK Parti'nin Çarşamba günü biten anketinin sonuçları! 2018 seçim sonuçlarına benzeri...
İşte AK Parti'nin Çarşamba günü biten anketinin sonuçları! 2018 seçim sonuçlarına benzeri...
Depremzede öğrenciyi başörtülü diye okula almadılar iddiası! Bize ikinci bir travma yaşattılar
Depremzede öğrenciyi başörtülü diye okula almadılar iddiası! Bize ikinci bir travma yaşattılar
CHP'ye katıldığı için tepki gören Türkan Elçi isyan etti! Bu kin öfke nefret neden?
CHP'ye katıldığı için tepki gören Türkan Elçi isyan etti! Bu kin öfke nefret neden?
YSK tarafından oy kullanılacak gümrük kapıları açıklandı
YSK tarafından oy kullanılacak gümrük kapıları açıklandı
Donald Trump: Salı günü tutuklanmayı bekliyorum
Donald Trump: Salı günü tutuklanmayı bekliyorum
Japonya, Türkiye'ye ilk yardım uçuşunu tamamladı
Japonya, Türkiye'ye ilk yardım uçuşunu tamamladı
Murat Kurum: 34 bin konutun yapımına başladık
Murat Kurum: 34 bin konutun yapımına başladık
Şenol Güneş: 12 oyuncu bizimle olmayacak
Şenol Güneş: 12 oyuncu bizimle olmayacak
Meral Akşener: Muharrem İnce'nin Millet İttifakı’nda yer almasını isterim
Meral Akşener: Muharrem İnce'nin Millet İttifakı’nda yer almasını isterim
Yunanistan'da MMU şaşkınlığı: "Endişelenmemiz gerekiyor..."
Yunanistan'da MMU şaşkınlığı: "Endişelenmemiz gerekiyor..."
MHP’nin belediye başkanları kampı dönüşü kaza
MHP’nin belediye başkanları kampı dönüşü kaza