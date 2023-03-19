İşte AK Parti'nin Çarşamba günü biten anketinin sonuçları! 2018 seçim sonuçlarına benzeri...

14 Mayıs seçimlerine giderken AK Parti yaptırdıkları son anketlerin sonuçlarını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Bitirdiğimiz hafta itibariyle bir seçim olsaydı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53 olarak gözüküyor. AK Parti'nin oy seviyesi ise yüzde 41 civarında." dedi.

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Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimlere hızlı adımlarla giderken, anketler de peş peşe açıklanmaya devam ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen canlı yayında bu hafta yapılan son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Haftada 3-4 anket yaptırıyoruz

Mustafa Şen şunları söyledi: Normalde ayda 3-4 tane anket yaptırıyorduk. Ancak şu an bunu haftada 3-4 anket yaptırıyoruz. Profesyonellere yaptırıyoruz bu anketleri.

Erdoğan'ın oyu yüzde 53

Bitirdiğimiz hafta itibariyle bir seçim olsaydı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53 olarak gözüküyor. AK Parti'nin oy seviyesi ise yüzde 41 civarında.

Anketler değerlendirme aracı

Başka partilerin oy oranının söylemem şık olmaz. Anketler ölçme araçları değil değerlendirme araçlarıdır. O yüzden net konuşmamak gerekir. Ama şu an görünen anketler bu şekilde.

Çarşamba günü yapılan anket sonuçları...

Bu sonuçları çarşamba günü aldım. Her günü birbirinin arkasına katarak anketler yaptırıyoruz. Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz.

2018 seçim sonuçlarına yakın duruyor

2018 sonuçlarına yakın sonuçları görüyoruz. Muhalefetin o zamanki açıklamalarıyla bugün yaptıkları açıklamalarla aynı. Sayın Kılıçdaroğlu kaybedecek gibi duruyor şu an. Bunun siyasetle alakası yok bu bilimsel bir veridir.

Muhalefet Erdoğan'ın kazanacağını görüyor

Manipülatif anketler ile ilgili de konuşan Şen: Başkan Erdoğan'ın kazandığını muhalefet görüyor. 4 Mayıs gecesi insanları sokağa dökmek istiyorlar