BIST 5.136
DOLAR 19,01
EURO 20,27
ALTIN 1.216,37
HABER /  SEÇİM

İşte AK Parti'nin Çarşamba günü biten anketinin sonuçları! 2018 seçim sonuçlarına benzeri...

İşte AK Parti'nin Çarşamba günü biten anketinin sonuçları! 2018 seçim sonuçlarına benzeri...

14 Mayıs seçimlerine giderken AK Parti yaptırdıkları son anketlerin sonuçlarını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Bitirdiğimiz hafta itibariyle bir seçim olsaydı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53 olarak gözüküyor. AK Parti'nin oy seviyesi ise yüzde 41 civarında." dedi.

Abone ol

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimlere hızlı adımlarla giderken, anketler de peş peşe açıklanmaya devam ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen canlı yayında bu hafta yapılan son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Haftada 3-4 anket yaptırıyoruz

Mustafa Şen şunları söyledi: Normalde ayda 3-4 tane anket yaptırıyorduk. Ancak şu an bunu haftada 3-4 anket yaptırıyoruz. Profesyonellere yaptırıyoruz bu anketleri.

Erdoğan'ın oyu yüzde 53

Bitirdiğimiz hafta itibariyle bir seçim olsaydı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53 olarak gözüküyor. AK Parti'nin oy seviyesi ise yüzde 41 civarında.

Anketler değerlendirme aracı

Başka partilerin oy oranının söylemem şık olmaz. Anketler ölçme araçları değil değerlendirme araçlarıdır. O yüzden net konuşmamak gerekir. Ama şu an görünen anketler bu şekilde.

Çarşamba günü yapılan anket sonuçları...

Bu sonuçları çarşamba günü aldım. Her günü birbirinin arkasına katarak anketler yaptırıyoruz. Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz.

2018 seçim sonuçlarına yakın duruyor

2018 sonuçlarına yakın sonuçları görüyoruz. Muhalefetin o zamanki açıklamalarıyla bugün yaptıkları açıklamalarla aynı. Sayın Kılıçdaroğlu kaybedecek gibi duruyor şu an. Bunun siyasetle alakası yok bu bilimsel bir veridir.

Muhalefet Erdoğan'ın kazanacağını görüyor

Manipülatif anketler ile ilgili de konuşan Şen: Başkan Erdoğan'ın kazandığını muhalefet görüyor. 4 Mayıs gecesi insanları sokağa dökmek istiyorlar

ÖNCEKİ HABERLER
Depremzede öğrenciyi başörtülü diye okula almadılar iddiası! Bize ikinci bir travma yaşattılar
Depremzede öğrenciyi başörtülü diye okula almadılar iddiası! Bize ikinci bir travma yaşattılar
CHP'ye katıldığı için tepki gören Türkan Elçi isyan etti! Bu kin öfke nefret neden?
CHP'ye katıldığı için tepki gören Türkan Elçi isyan etti! Bu kin öfke nefret neden?
YSK tarafından oy kullanılacak gümrük kapıları açıklandı
YSK tarafından oy kullanılacak gümrük kapıları açıklandı
Donald Trump: Salı günü tutuklanmayı bekliyorum
Donald Trump: Salı günü tutuklanmayı bekliyorum
Japonya, Türkiye'ye ilk yardım uçuşunu tamamladı
Japonya, Türkiye'ye ilk yardım uçuşunu tamamladı
Murat Kurum: 34 bin konutun yapımına başladık
Murat Kurum: 34 bin konutun yapımına başladık
Şenol Güneş: 12 oyuncu bizimle olmayacak
Şenol Güneş: 12 oyuncu bizimle olmayacak
Meral Akşener: Muharrem İnce'nin Millet İttifakı’nda yer almasını isterim
Meral Akşener: Muharrem İnce'nin Millet İttifakı’nda yer almasını isterim
Yunanistan'da MMU şaşkınlığı: "Endişelenmemiz gerekiyor..."
Yunanistan'da MMU şaşkınlığı: "Endişelenmemiz gerekiyor..."
MHP’nin belediye başkanları kampı dönüşü kaza
MHP’nin belediye başkanları kampı dönüşü kaza
Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem oldu
Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem oldu
ANKA 3 İnsansız Savaş Uçağından yeni kare!
ANKA 3 İnsansız Savaş Uçağından yeni kare!