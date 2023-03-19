Depremzede öğrenciyi başörtülü diye okula almadılar iddiası! Bize ikinci bir travma yaşattılar

HATAY Antakya'da ağır hasar binalarından sağ çıkıp Eskişehir'e yerleşen ailenin 9. sınıf öğrencisi kız çocukları Özel Çağdaş Okulları'na alınmak istenmedi. Okul müdürü İsmail Samur'dan "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok, burada zorlanırsın" dedi. O aile konuştu: Deprem sonrası bize ikinci bir travma yaşattılar...

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay Antakya'da ağır hasar binalarından sağ çıkıp ve Eskişehir'de yeni bir hayat kurmaya çalışan aile, 9. sınıf öğrencisi kız çocuklarının naklini yaptırmak istedikleri Özel Çağdaş Okulları'nda ikinci bir travma daha yaşadı. Okul müdürü İsmail Samur'dan "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok, burada zorlanırsın" yanıtı alan aile duruma isyan etti.

O okulun başkanı Yılmaz Büyükerşen

Ailenin şikâyeti üzerine CHP'li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in başkanlığını yaptığı vakfa bağlı Özel Çağdaş Okulları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremzede öğrencinin başörtülü olması gerekçe gösterilerek okula kaydının yapılmaması ile ilgili suç duyurusu yaptı. Başsavcılık soruşturma başlattı.

Kız İmam Hatip'ten nakil yaptırmak istedi

T.N.İ.'nin ağabey M.İ.; ablası, yeğenleri dahil birçok yakınını kaybettiklerini belirterek; yeniden normal bir hayata dönmek için Eskişehir'e geldiklerini anlattı. Ağabey M.İ., Antakya'da Kız İmam Hatip Lisesi'nde okuyan kardeşini, Özel Çağdaş Okullarına nakil yaptırmak için okul müdürü ile görüştüklerini aktardı.

Okul müdürü şaka yapıyor sandık!

Okul müdürünün önce şaka yaptığını düşündüklerini söyleyen M.İ., "Ciddi olabileceğini düşünmedik. Biz önce üniformadan bahsediyor sandık. Sonra baktık ki ciddi ciddi başörtüsüne dil uzatıyor, kıyafetine laf ediyordu. Daha fazla polemiğe girmeden oradan ayrıldık" dedi.

Depremden sonra bir travma daha yaşadı

M.İ., "Birçok kaybımız var. Acı ve tatsız bir durum. Kız kardeşim çok kötü bir durum ile karşı karşıya kaldı. Psikolojik sorun yaşıyor. Depremin şokunu atlatamadı. Acımızı yaşayıp yaralarımızı sarmaya geldik. Çocuklar, depremin şokunu atlatıp okula gitsin, geri kalanlarla bir şekilde yaşamaya çalışacağız diye geldik ama bu zihniyet bu dönemde hâlâ nasıl sürüyor anlamış değiliz" diye konuştu.

Tekrar kız imam hatibe kaydoldu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından depremzede öğrencinin başörtülü olması gerekçe gösterilerek okula kaydının yapılmaması ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan mağdur edilen öğrenci T.N.İ., yaşananların ardından Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kaydedildi.