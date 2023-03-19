Meral Akşener ve arkasındaki güçler 'pişman' oldu! Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu rahatsız

ALTILI Masa krizi gece yarısı Meral Akşener'in evinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapılan zirve ile çözülmüş ve Kemal kılıçdaroğlu ortak aday gösterilmişti. Ancak, hem Meral Akşener'in hem arkasındaki güçlerin hem de krizi çözen Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın son dakika çözümünden rahatsız oldukları ortaya çıktı.

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Millet ittifakını adını alan Altılı Masa, Meral Akşener krizi sonrası cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermişti. Önce İYİ Parti lideri Akşener şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamaları krizin çözülmedi ve her an yeniden patlayabileceği sinyalleri vermeye başladı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Mansur Yavaş'ın Habertürk canlı yayınındaki açıklamalarının satır aralarını yazdı. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş üçlüsü aceleye gelen karar ve uygulamasından rahatsız. Habertürk'le ilgili kulis bilgileri dikkat çekti. İşte Mahmut Övür'ün yazısının ilgili bölümleri...

- Önceki gün Habertürk TV'ye çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş herkesi şoke eden bir çıkış yaptı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı veya yardımcılığı konusunda çok da hevesli görünmeyen Yavaş, meğer yardımcılığı bile kimselerle paylaşmak istemiyormuş:

Genel Başkanlarla konuşacağım ama...

- "Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik; cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkan'ı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik." Şu sözleri de krizin işareti gibi: "Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın."

Yavaş hâlâ umutlu ki, "Genel başkanlarla konuşacağım" diyebiliyor.

Acaba bu umudu sadece Yavaş mı taşıyor yoksa arka planda Akşener ve bazı küresel merkezler de var mı?

Habertürk'ün özel misyonu ne?

Siyaset kulislerinde bu işin arka planının çok daha karmaşık olduğu, Habertürk TV'nin de bu konuda özel bir misyon üstlendiği konuşuluyor. Önce Akşener'in, sonra da Yavaş'ın yayına çıkartılması buna örnek olarak veriliyor. Bunun da tesadüf olmadığı, bu grup ile Yavaş arasındaki ilişkinin ve sıkı bağların iki dönem Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptığı döneme kadar uzandığı, sonra da İyi Parti'nin devreye girmesiyle siyasi boyut kazandığı söyleniyor.

Sadece Akşener değil arkasındaki güç de...

Bu tablodan çıkan sonuç şu: Altılı Masa'nın Kılıçdaroğlu'nu dayatmayla cumhurbaşkanı adayı yapmasını, sadece Akşener ve partisi değil, onların arkasındaki güçler de istemiyor. Aksi halde Yavaş, pişmiş aşa su katarcasına ortaya çıkıp iki cumhurbaşkanı yardımcılığı meselesini yeniden tartışmaya açmazdı.

'Biz yanlış yaptık' diye pişman mı oldular?

- Acaba Akşener, İmamoğlu, Yavaş ve arkasındaki güçler "Biz yanlış yaptık" diye pişman mı oldu? Anlaşılan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşmeden kriz ihtimali bitmeyecek...