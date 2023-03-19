Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı çayı şekeri yarı fiyatına alın

Ramazan bayramı öncesi birçok vatandaş alışveriş derdinde, sepetini ucuza nerede doldurur onun arayışında. Ramazan öncesi birçok zincir market indirim adı altında kampanyalar başlatsa da hiç biri vatandaşı mutlu edemiyor, fiyatlarlar hala çok yüksek. Tarım Kredi marketlerinde ise görülmemiş bir indirim var özellikle temel yiyeceklerdeki indirime göz atın.. Bakın pirinç, şeker, un, çay kay para?Abone ol
11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşıyor, maneviyatı ve huzuru ile şimdiden müslüman alemini saran Ramazan ayı aynı zamanda bereket ayıdır. Vatandaş ise Ramazan öncesi alışveriş sepetini ucuza doldurma peşinde. Birçok market raflarda indirim yapsa da bir türlü vatandaş memmun olamıyor fiyatlar hala çok yüksek. Hal böyle olunca hesaplı alışveriş yapmak isteyenler en uygun marketi araştırıyor. Tarım Kredi marketleri ise Ramazan öncesi büyük bir indirim yaptı. Özellikle temek gıda ürünlerinde büyük indirim yaptı.
Tarım Kredi marketlerinde temel gıda ürünlerinde ve pek çok üründe indirim başladı. Ayçiçek yağı, mercimek, pirinç, nohut, bulgur başta olmak üzere indirimli ürünler Tarım Kredi market raflarında yerini aldı.
Temel gıda ürünlerinde indirim var
Tarım Kredi Birlik Anadolu pilavlık bulgur
Tarım Kredi Birlik Anadolu Nohut
Destan toz şeker
Özde ve Nora un çeşitleri
Tarım Kredi Birlik yeşil mercimek
Tarım Kredi Birlik Anadolu Osmancık pirinç
Tukaş domates salçası
Tarım Kredi Birlik Anadolu kırmızı mercimek
Tarım Kredi Birlik süzme peynir
TMO dar ağızlı Ayçiçek yağı 5 L
Ege kadayıf tepsi tatlısı
Özka Güllaç tatlısı
Tarsüt yöresel peynir çeşitleri
Ege Kemal Paşa tatlısı
Aynes yağlı süt
Tarsüt İzmir tulum peyniri
Ege şekerpare tatlısı
Tarım Kredi Birlik geleneksel tarhana çeşitleri
Tarım Kredi Birlik tuzsuz tereyağı
Aynes beyaz peynir
Has Erzincan tulum peyniri
Tarım Kredi Birlik Tiryaki siyah çay
Aynes kaymaksız yoğurt
Aynes ayran
İndirimli ürünler listesi!
Çorum Bld kavurma kg
Tarım Kredi Birlik Türk Kahvesi
Çaykur Rize Turist siyah çay
Tunas blok tahin helvası
Tarım Kredi Birlik Pastırma
Kaffka kahve çeşitleri
Tarım Kredi Birlik Demlik poşet siyah çay 48’li
Tarım Kredi Birlik üzüm pekmezi
Tarım Kredi Birlik kakaolu fındık kreması
Tarım Kredi Birlik tahin
ASR işkembe çorbası
SuperFresh rulo börek çeşitleri
TK süzme çiçek balı
Kaanlar yağlı salamura siyah zeytin
TK salamura yeşil zeytin