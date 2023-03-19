Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı çayı şekeri yarı fiyatına alın

Ramazan bayramı öncesi birçok vatandaş alışveriş derdinde, sepetini ucuza nerede doldurur onun arayışında. Ramazan öncesi birçok zincir market indirim adı altında kampanyalar başlatsa da hiç biri vatandaşı mutlu edemiyor, fiyatlarlar hala çok yüksek. Tarım Kredi marketlerinde ise görülmemiş bir indirim var özellikle temel yiyeceklerdeki indirime göz atın.. Bakın pirinç, şeker, un, çay kay para?

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11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşıyor, maneviyatı ve huzuru ile şimdiden müslüman alemini saran Ramazan ayı aynı zamanda bereket ayıdır. Vatandaş ise Ramazan öncesi alışveriş sepetini ucuza doldurma peşinde. Birçok market raflarda indirim yapsa da bir türlü vatandaş memmun olamıyor fiyatlar hala çok yüksek. Hal böyle olunca hesaplı alışveriş yapmak isteyenler en uygun marketi araştırıyor. Tarım Kredi marketleri ise Ramazan öncesi büyük bir indirim yaptı. Özellikle temek gıda ürünlerinde büyük indirim yaptı.

Tarım Kredi marketlerinde temel gıda ürünlerinde ve pek çok üründe indirim başladı. Ayçiçek yağı, mercimek, pirinç, nohut, bulgur başta olmak üzere indirimli ürünler Tarım Kredi market raflarında yerini aldı.

Temel gıda ürünlerinde indirim var

Tarım Kredi Birlik Anadolu pilavlık bulgur

Tarım Kredi Birlik Anadolu Nohut

Destan toz şeker

Özde ve Nora un çeşitleri

Tarım Kredi Birlik yeşil mercimek

Tarım Kredi Birlik Anadolu Osmancık pirinç

Tukaş domates salçası

Tarım Kredi Birlik Anadolu kırmızı mercimek

Tarım Kredi Birlik süzme peynir

TMO dar ağızlı Ayçiçek yağı 5 L

Ege kadayıf tepsi tatlısı

Özka Güllaç tatlısı

Tarsüt yöresel peynir çeşitleri

Ege Kemal Paşa tatlısı

Aynes yağlı süt

Tarsüt İzmir tulum peyniri

Ege şekerpare tatlısı

Tarım Kredi Birlik geleneksel tarhana çeşitleri

Tarım Kredi Birlik tuzsuz tereyağı

Aynes beyaz peynir

Has Erzincan tulum peyniri

Tarım Kredi Birlik Tiryaki siyah çay

Aynes kaymaksız yoğurt

Aynes ayran

İndirimli ürünler listesi!

Çorum Bld kavurma kg

Tarım Kredi Birlik Türk Kahvesi

Çaykur Rize Turist siyah çay

Tunas blok tahin helvası

Tarım Kredi Birlik Pastırma

Kaffka kahve çeşitleri

Tarım Kredi Birlik Demlik poşet siyah çay 48’li

Tarım Kredi Birlik üzüm pekmezi

Tarım Kredi Birlik kakaolu fındık kreması

Tarım Kredi Birlik tahin

ASR işkembe çorbası

SuperFresh rulo börek çeşitleri

TK süzme çiçek balı

Kaanlar yağlı salamura siyah zeytin

TK salamura yeşil zeytin