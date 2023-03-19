Fatih Altaylı ile Selman Öğüt birbirine girdi! 'mor don' kavgası olay

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın “Sağda solda tek tük TOGG var” çıkışı olay oldu. Hilal Kaplan'ın eski kayınbiraderi Selman Öğüt, Twitter’dan, “Senin gibiler için mor renk alternatifi var diye biliyorum” dedi ve TOGG’un üretime geçtiğini aktardı. Bu sözlere Altaylı'nın "don" cevabı ve aldığı "renkli" karşılığı olay oldu...

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Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG ile ilgili “Sağda solda tek tük TOGG var” sözleri sonrası iktidara yakın isimler tarafından eleştirilen Habertürk yazarı Fatih Altaylı Twitter’dan dikkat çeken bir polemiğe girdi. Ahmet Davutoğlu’nun başbakan olduğu dönemde “Pelikan bildirisi” olarak bilinen bildiriyi hazırlayan ve bu bildiri nedeniyle “Pelikancılar” adıyla anılan gruba yakın olan Selman Öğüt, Fatih Altaylı’yla polemiğe girdi.

'Senin gibiler için mor renk alternatifi var

Fatih Altaylı’ın, “Sağda solda tek tük TOGG var” sözlerini hatırlatan Öğüt Twitter’dan, “Senin gibiler için mor renk alternatifi var diye biliyorum” dedi ve TOGG’un üretime geçtiğini aktardı.

Moru seviyorsan kendine don al koçum

Fatih Altaylı ise Selman Öğüt'ün cevabına başka bir tweetle verdiği cevap olay oldu. Öğüt'ün paylaşımını alıntılayan Altaylı, “O rengi çok seviyorsan kendine don al o renk koçum” ifadelerini kullandı.

Selman Öğüt ne demek istedi?

Selman Öğüt ise Fatih Altaylı'ya "Herkes kendi giydiği rengi öneriyor ama benim renklilere muhabbetim yok" karşılığı verdi. Selman Öğüt'ün, cevabı Altaylı'ya geçmişte hakkında ortaya atılan "MİT'in kara çocuğu" suçlamalarına mı yoksa LGBT desteğine de mi göndeme yaptığı tartışma konusu oldu.