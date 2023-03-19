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Tansu Çiller bombası! AK Parti'den ne istedi? Süleyman Soylu'yu arayıp ne dedi?

Tansu Çiller bombası! AK Parti'den ne istedi? Süleyman Soylu'yu arayıp ne dedi?

Siyasete dönme planlarını şimdilik ertelemiş gibi görünen eski Başbakan Tansu Çiller'in, kendisine yakın bir ismi AK Parti'den milletvekili adayı yapmak isçin bastırdığı iddia edildi. Çiller'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak, "Ardahan'da o ismi görmek istiyorum" dediği öne sürüldü.

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Tansu Çiller son bir yıldır siyasete dönme, yeni parti kurma sinyalleri verirken, seçimin kapıya dayandığı şu günlerde o projesini rafa kaldırmışa benziyor. Türkiye Tek Yürek kampanyası canlı yayınına bağlanıp, bağış yapmayı unutarak telefonu kapatıp sosyal medyanın diline düşen Tansu Çiller'in, şimdi de AK Parti'den bazı isimleri milletvekili seçtirebilmek için devreye girdiği iddia edildi. 

Odatv'nin haberine göre, AK Parti'nin milletvekili aday listelerinde görmek istediği isimler için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden baskı yaptığı iddia edilen Başbakan Tansu Çiller'in, eski milletvekili Saffet Kaya için talepte bulundu. Bakan Soylu'yu arayan Tansu Çiller "Ardahan’da Saffet Kaya'yı görmek istiyorum" mesajını iletti.

Saffet Kaya kimdir? Tansu Çiller'le ilgisi ne?

23 Ekim 1962'de Ardahan'da doğan iş adamı Saffet Kaya Kazakistan Almaata Milli Ekonomi Enstitüsü İktisat Bölümü'nü bitirdi. İnşaat şirketi kuran Saffet Kaya Kars, Ardahan ve Iğdır İş Adamları Derneği Başkanlığı görevinde bulundu. Bahçelievler Hizmet Vakfı ile Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı'nın Onursal Başkanlığı görevinde bulunan Saffet Kaya 20, 21. Dönem Ardahan Milletvekili olarak görev yaptı. 21. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda İdare Amiri olarak görev yapan Saffet Kaya orta düzeyde İngilizce ve Rusça biliyor. 

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